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06.05.2021 22:47

Пройти в "темную кухню"

Как меняется рынок доставки готовых блюд
Текст: Марина Дяченко (Основатель аудиторско- консалтинговой группы компаний)
Российская газета - Экономика Центрального округа № 98(8449)
Темная кухня (dark kitchen) - тренд, стремительно набирающий обороты с середины 2010-х. Впервые рестораны, заточенные исключительно на доставку готовых блюд, появились в США (в частности, проект Maple в Нью-Йорке). В России формат dark kitchen зашел пару лет назад и уже стал настолько популярен, что им заинтересовались крупные игроки foodtech-индустрии.

Что происходит на рынке сейчас? В результате пандемии коронавируса формат "темной кухни" снискал популярность не только у foodtech-стартапов (самые известные из них - "ВкусЛаб" и "Кухня на районе"), но и в компаниях мирового значения. Пока "Теремок", "Росинтер" и "Шоколадница" присматриваются к возможностям dark kitchen, другие переходят в наступление. Крупнейшая сеть ресторанов быстрого питания в феврале 2020 года открыла первую фабрику-кухню, которая работает только на доставку с помощью партнеров и собственного сервиса. По той же схеме работают онлайн-пиццерии и сервисы по доставке здорового питания (например, Grow Food, Level Kitchen, justfood.pro и другие), где каждый может подобрать рацион на несколько дней или неделю, согласно своим нуждам и предпочтению.

Не доставкой единой

В свою очередь, крупные ритейлеры сместили фокус на поглощение стартапов и коллаборации с известными рестораторами. Так, в апреле 2021 года владелец сетей "Карусель", "Пятерочка" и "Перекресток" - X5 Retail Group - приобрел стартап "Много лосося", который выполняет более 60 тысяч заказов в месяц в сотрудничестве с Delivery Club и "Яндекс.Еда". В планах предприятия - расширить ассортимент продукции в едином сервисе экспресс-доставки "Около": сейчас в меню представлены порядка 50 позиций готовых блюд.

Крупные ритейлеры сместили фокус на поглощение стартапов и коллаборации с известными рестораторами

Это не первая попытка компании зайти на рынок dark kitchen. Развитие этого сегмента для X5 началось еще в мае 2020 года, когда в СМИ появилась новость о продаже продукции сети семейных кафе "Андерсон" в 83 сетевых супермаркетах Москвы. А уже в марте 2021 года "Пятерочка" совместно с рестораном "Хлеб насущный" запустили первый полноценный пилотный проект "темной кухни" на юго-западе столицы.

Перечислять подобные примеры можно до бесконечности. Сегодня рынок переполнен foodtech-стартапами и сервисами доставки настолько, что выживает в условиях конкуренции только сильнейший. Учитывая, что стартапы сейчас развиваются по двум сценариям: либо "умер", либо "бог", - чтобы выбиться в лидеры, нужно использовать основы блиц-масштабирования.

Как избежать провала

Любой стартап, работающий в формате dark kitchen, может вырасти в глобальный бизнес: успех зависит от выбранной стратегии развития. О чем идет речь? Разрабатывая бизнес-модель под формат ready-to-eat мы должны ориентироваться на пять ключевых факторов роста, присущих блиц-масштабированию.

Фото: Елена Гриценко/РГ
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Блиц-масштабирование - комплексная стратегия, направленная на быстрый рост бизнеса в условиях сжатых сроков и высокой конкуренции.

Начнем с размера рынка. В этой нише конкурентоспособный рынок с большим числом потенциальных потребителей и с обилием различных каналов для их привлечения. Согласно данным Statista, к 2023 году мировой рынок доставки еды вырастет на 11,5 процента и достигнет оборота в 154,3 миллиарда долларов США.

Следом идет дистрибьюция. Многие ошибочно предполагают, что этот фактор роста под нишу доставки еды не подходит. Важно не допускать распространенной ошибки: когда компания стремится создать идеальный продукт (на это уходит большое количество времени), а затем с помощью малого объема рекламы наскоро его запустить. Что получим на выходе? Продукт может затеряться и "сгореть". Лучше сделайте ставку на хорошую рекламу и на поиск фишки, которая покроет большую часть потребительского спроса. Берем пример с Grow Food: компания разрабатывает рационы под различные спортивные категории - Detox, mFit, Daily и другие.

Пройдемся по трендам

Что еще? Не забывайте о партнерских программах (в том числе франшизах), вирусности и высокой валовой прибыли (то есть о марже). В частности, франшизы и другие виды партнерских программ используют для привлечения инвесторов, вирусность - для повышения лояльности потребителей за счет амбассадоров бренда, а расчет валовой прибыли не даст затеряться в иллюзии быстрого роста и преждевременного успеха. Подобной комбинацией факторов воспользовались создатели "Вкусвилки". Сервис представляет собой доставку готовой еды через "Яндекс.Доставку". Готовят продукцию на фабриках-кухнях по совместно созданному меню.

Фото: iStock
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Действительно, fine dining вкупе с ready-to-eat (доставка элитной продукции) - это высокомаржинальный тренд индустрии, на который, как мухи, слетаются известные рестораторы и начинающие предприниматели foodtech-сегмента. Запускаются новые продуктовые истории, растут цены как на доставку готовых блюд, так и на коммерческие помещения, пригодные для пищевой промышленности. Но, несмотря на бурный спрос, клиенты все чаще выбирают одни и те же сервисы, к которым они привыкли, избегая делать заказы на сторонних неизвестных площадках. Чтобы ваш проект в формате dark kitchen принес плоды, а не потери, отслеживайте ситуацию на рынке и не пренебрегайте консультациями узкопрофильных специалистов.

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