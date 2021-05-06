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06.05.2021 22:37

Инфляция картошке не указ

Исследователи выяснили, как меняются цены на продукты питания в регионах ЦФО
Текст: Татьяна Ткачева
Российская газета - Экономика Центрального округа № 98(8449)
Как изменилась стоимость базовых продуктов в потребительской корзине россиян весной 2021 года, выяснили аналитики Международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Судя по официальной статистике, дорожать продолжают даже те продовольственные товары, которые подпали под меры ценового регулирования. Среди регионов, где стоимость социально значимых продуктов выросла наиболее сильно, - Рязанская, Липецкая, Воронежская и Калужская области.

В исследовании рассматривались данные по 24 базовым продуктам питания. В марте этот набор по стране подорожал на 15,6 процента (средневзвешенный показатель рассчитан с учетом доли товаров в усредненной потребительской корзине) относительно марта 2020 года. Это вдвое выше уровня инфляции и в 2,7 раза больше общего индекса потребительских цен. Причем рост цен в марте шел быстрее, чем зимой, и коснулся в том числе попавших под госрегулирование сахара и подсолнечного масла.

Фото: iStock
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В названных выше регионах Центральной России социально значимые продукты подорожали еще более заметно - примерно на 20 процентов. Как отметили в Finexpertiza, цены росли быстрее преимущественно в небогатых регионах, жители которых получают меньше средней зарплаты по стране и тратят значительную часть личного бюджета на еду.

Сильнее всего подорожал картофель - на 58 процентов в годовом выражении, что в 10 раз больше показателя инфляции. Виной тому - плохой урожай прошлого года и связанная с этим высокая доля импорта. Далее по динамике роста цен следуют морковь, сахар-песок, куриные яйца, гречневая крупа, подсолнечное масло, курица, мука, рис и яблоки.

В списке оказалось всего два товара, по которым цены снизились: белокочанная капуста (-1,8 процента в среднем по России) и пшено (-6,2 процента). Впрочем, такова средняя температура по стране. По регионам динамика цен крайне разнилась - от падения на треть до такого же роста для капусты, от падения на четверть до роста на 21 процент для пшена.

В списке оказались всего два товара, цены на которые снизились: белокочанная капуста (-1,8 процента в среднем по России) и пшено (-6,2 процента)

- В небогатых регионах цены на основные продукты питания обычно ниже среднероссийских, поэтому из-за низкой базы подорожание продовольствия на таких территориях происходит более быстрыми темпами, - пояснила президент сети FinExpertiza Елена Трубникова. - При этом чем беднее регион, тем большая доля в семейном бюджете отводится на продукты питания, в особенности социально значимые, то есть наиболее популярные и доступные массовому потребителю. Уровень потребления малообеспеченных слоев населения и до коронакризиса находился на низком уровне. Затягивать пояса у людей попросту не было возможности. Небогатые семьи вынуждены приобретать базовые продукты даже несмотря на их серьезное подорожание. В результате инфляционные процессы сильнее ударяют как раз по малообеспеченным слоям населения, которые начинают тратить все больше денег на все более дорогую еду, тем самым оказываясь в ловушке бедности.

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По наблюдениям экспертов, в 2021 году растущий спрос, увеличивающиеся издержки и снижение производства ряда сельскохозяйственных товаров толкают цены на продовольствие вверх. "Высокие мировые цены на зерно приводят к удорожанию кормов, что сказывается на стоимости всей животноводческой продукции, а слабеющий рубль повышает стоимость импортного оборудования и сырья. Мясо птицы, занимающее важное место в продуктовой корзине россиян, также дорожает из-за вспышки заболеваемости на птицефабриках в России и странах-поставщиках", - отмечается в исследовании.

По мнению Трубниковой, искусственное сдерживание цен на практике означает, что массовый потребитель "все равно в итоге заплатит за издержки производителя, но окольным путем - через рост ценников на другую продукцию либо снижение инвестиций и производственного потенциала отечественных предприятий".

Справка "РГ"

В перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости входят продукты, в отношении которых власти могут устанавливать предельно допустимые розничные цены на срок не более 90 дней. Условием для этого является непрерывный рост цен на товар из списка на 10 процентов и более в течение 60 дней. Сейчас в перечень включены недорогие виды мяса, курица, рыба, масло, молоко, яйца, сахар, соль, чай, хлеб, крупы и овощи - всего 24 позиции. После ускорения продовольственной инфляции в декабре 2020 года были установлены предельные цены на подсолнечное масло и сахар, введены квоты и пошлины на экспорт зерна, повышена экспортная пошлина на семена подсолнечника и рапса. С сентября будет действовать экспортная пошлина на подсолнечное масло. Следующими продуктами, в отношении которых потенциально может быть введено госрегулирование цен, стали резко подорожавшие мясо птицы и яйца, добавили в Finexpertiza.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж

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