Ко Дню Победы в метро Москвы раздадут более 30 тысяч "синих платочков"

Международная акция "Синий платочек", посвященная вкладу женщин в победу над фашизмом, пройдет в московском метро. С 7 по 9 мая пассажирам раздадут 32 тысячи "синих платочков". Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

"Синий платочек" стал знаком и "лицом" международной программы о вкладе женщин в Победу и укрепление мира. В рамках этой программы в России и за рубежом проходят акции, направленные на сохранение исторической памяти и поддержки женщин. Программа действует с 2016 года. Такая форма солидарности - синие треугольники из ткани - выбрана не случайно: в форме треугольников приходили письма с фронта. А их писали, как правило, писали женщины, - мужьям, братьям, любимым.

Воспела "треугольники" знаменитая песня "Синий платочек" (композитор, польский музыкант Ежи Петерсбурский, автор слов Яков Гольденберг (Галицкий)) в исполнении певицы Клавдии Шульженко. Песня стала одним из символов того времени, верности женщин и жен, ждавших мужей с фронта.

Справка "РГ"

"Синий платочек" - международная программа, посвященная вкладу женщин в Победу и укрепление мира.