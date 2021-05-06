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06.05.2021 14:32
Рубрика: Общество

Летчик-космонавт Романенко заявил о создании Аллеи Славы ветеранов в Южном Бутове

Текст: Любовь Проценко
Как сообщил летчик-космонавт, Герой России, депутат Госдумы Роман Романенко, Аллея Славы ветеранов локальных войн и конфликтов, всех, кто рисковал своей жизнью ради защиты Отечества, появится в Южном Бутове. Космонавт уверен: это станет лучшим местом проведения всех памятных дат в районе.
Летчик-космонавт, полковник ВС РФ, Герой России Роман Романенко. Фото: Андрей Иванов Летчик-космонавт, полковник ВС РФ, Герой России Роман Романенко. Фото: Андрей Иванов
Летчик-космонавт, полковник ВС РФ, Герой России Роман Романенко. Фото: Андрей Иванов

Мемориальный комплекс будет создан по просьбе жителей и Совета ветеранов Южного Бутова, которые давно мечтали увековечить память героев района.

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"Сейчас у ветеранов нет места, где они могут помянуть павших однополчан, поклониться им, просто встретиться и вспомнить прошлое", - рассказал Романенко.

Площадку под аллею ветераны вместе с управой района уже выбрали. Разработали и проект: там установят отдельные стелы, посвященные ветеранам Великой Отечественной войны и заключенным фашистских концлагерей, войнам-афганцам, ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС.

"Везде будут небольшие тематические композиции, где можно собраться ветеранам. Например, только в Бутове у нас около 100 тысяч ликвидаторов последствий Чернобыльской АЭС живут", - пояснил Романенко.

Роман Романенко - летчик-космонавт, полковник ВС РФ, Герой России. Он совершил два космических полета общей продолжительностью около 333 суток и один выход в открытый космос, который длился более 6 часов.

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