Летчик-космонавт Романенко заявил о создании Аллеи Славы ветеранов в Южном Бутове

Как сообщил летчик-космонавт, Герой России, депутат Госдумы Роман Романенко, Аллея Славы ветеранов локальных войн и конфликтов, всех, кто рисковал своей жизнью ради защиты Отечества, появится в Южном Бутове. Космонавт уверен: это станет лучшим местом проведения всех памятных дат в районе.

Мемориальный комплекс будет создан по просьбе жителей и Совета ветеранов Южного Бутова, которые давно мечтали увековечить память героев района.

"Сейчас у ветеранов нет места, где они могут помянуть павших однополчан, поклониться им, просто встретиться и вспомнить прошлое", - рассказал Романенко.

Площадку под аллею ветераны вместе с управой района уже выбрали. Разработали и проект: там установят отдельные стелы, посвященные ветеранам Великой Отечественной войны и заключенным фашистских концлагерей, войнам-афганцам, ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС.

"Везде будут небольшие тематические композиции, где можно собраться ветеранам. Например, только в Бутове у нас около 100 тысяч ликвидаторов последствий Чернобыльской АЭС живут", - пояснил Романенко.

Роман Романенко - летчик-космонавт, полковник ВС РФ, Герой России. Он совершил два космических полета общей продолжительностью около 333 суток и один выход в открытый космос, который длился более 6 часов.