Новости

В Москве экс-работник ТЦ обстрелял росгвардейцев из травматического пистолета 20:21
Генсек ООН: Температура Земли стала рекордно высокой за 3 млн лет 20:19
Число жертв рейда полиции в Рио-де-Жанейро увеличилось до 25 20:12
Японский город потратил "ковидные деньги" на статую гигантского кальмара 20:01
Ряд стран призывал Израиль отказаться от новых поселений на Западном берегу 20:01
Рублев не смог пробиться в четвертьфинал турнира в Мадриде 19:16
Ко Дню Победы в метро Москвы раздадут более 30 тысяч "синих платочков" 19:15
Двадцать три человека погибли в перестрелке в Рио-де-Жанейро 19:06
Суд отправил в СИЗО на два месяца управляющую "Вечного зова" 18:24
Премьер Чехии призвал "успокоить" отношения Москвы и Праги 18:01
Московские коммунальщики ликвидируют последствия ураганного ветра 17:59
Девичью башню в Стамбуле превратят в концертный зал 17:55
До девяти тысяч военных примут участие в учениях НАТО в мае-июне 17:42
СМИ: "Спартак" может предложить Жиго контракт на улучшенных условиях 17:32
МЧС: В природном пожаре в Омской области сгорели 25 различных строений 17:17
Вышел финальный трейлер хоррора "Тихое место 2" 17:16
В Marvel ищут черного режиссера для нового "Блэйда" 17:03
Уральские поисковики получат привилегии при поступлении в вузы 16:57
Медведев и Карацев не сумели пробиться в четвертьфинал турнира в Мадриде 16:47
В Индии пообещали неизбежную третью волну коронавируса 16:42
СК поддержал законопроект о запрете уравнивания роли СССР и Германии 16:39
Захарова прокомментировала слова Зеленского о "вездесущих русских" 16:29
WhatsApp научат анализировать набираемый пользователем текст 16:28
Финал Лиги чемпионов-2021 может пройти на стадионе "Астон Виллы" 16:28
Вышел новый тизер 4-го сезона "Очень странных дел" 16:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Снизят ли нештрафуемый порог скорости
Снизят ли нештрафуемый порог скорости
Конституционный суд разъяснил, когда у должника можно забрать жилье
Конституционный суд разъяснил, когда у должника можно забрать жилье
Как изменится порядок оплаты больничных
Как изменится порядок оплаты больничных
Как без дополнительных вложений увеличить прибыль, повысить оплату труда и улучшить условия работы сотрудников? Есть один надежный способ - повысить производительность труда. Но без помощи экспертов в этом деле не обойтись. И к реализации нацпроекта "Производительность труда" был подключен Федеральный центр компетенций (ФЦК).
Только благодаря переменам в работе штукатуров ввод квартир в эксплуатацию можно сократить на 40 процентов. Фото: РИА Новости

В Липецке компания "ОДСК Липецк" первой в строительной отрасли стала внедрять "бережливые технологии". Эксперты центра выяснили: штукатуры теряют много времени и материала из-за банальных неудобств в работе. Например, многое приходилось отмывать после завершения работ.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Уральский министр рассказал о плюсах КРТ для жителей и строителей

Что посоветовали? Окна, трубы, все, что не должно испачкаться, закрыть пленкой. А еще - сделать промывку шлангов легче и быстрее. Уже после этого штукатуры стали работать гораздо активнее: в два раза увеличили выработку за смену. А это значит, и зарабатывать стали больше.

Бригады научились экономить смесь для штукатурки: все, что падает на пол, теперь сразу же подбирают и снова пускают в работу. Раньше комья смеси застывали и превращались в отходы, увеличивая затраты на стройку.

Руководитель проекта ФЦК Николай Светов отмечает, что благодаря таким и другим переменам срок ввода квартир в эксплуатацию можно сократить на 40 процентов. А экономия на каждом объекте может составить от пяти до шести миллионов рублей.

Новые "бережливые технологии" на 40 процентов сокращают срок ввода квартир в эксплуатацию

Всего несколько месяцев с экспертами центра работает компания "ЭнергоСила" из Южно-Сахалинска. И казалось бы, о каких-то результатах говорить еще рано. Но... "В нашем коллективе произошел настоящий сдвиг в мышлении. Прекрасно понимаем, что данный проект принесет нашему предприятию огромную пользу", - рассказал "РГ" руководитель проекта Александр Ли. И добавил: предприятие намерено и после завершения проекта пользоваться рекомендациями экспертов ФЦК.

А на тюменском комбинате строительных материалов уже удалось на 10 процентов увеличить суточный выпуск продукции там, где, казалось бы, было все отлажено. Но тщательный анализ выявил слабые звенья и даже простои оборудования. Цель нацпроекта - создать условия, чтобы к 2024-му производительность труда в стране росла по пять процентов в год.

В регионах Экономика Работа Зарплата Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Липецкая область Липецк Национальные проекты 2019-2024

Главное сегодня

Путин оценил перспективы американской вакцины Moderna
В России зарегистрировали вакцину "Спутник Лайт"
Мишустин утвердил план мероприятий для реализации антитабачной концепции
Минприроды опровергло сообщения об ужесточении правил сбора грибов и ягод
Голикова назвала стабильной ситуацию с коронавирусом в России
Как снизить квартплату летом
Российские банки начали повышать ставки по вкладам