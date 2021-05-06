Как без дополнительных вложений увеличить прибыль, повысить оплату труда и улучшить условия работы сотрудников? Есть один надежный способ - повысить производительность труда. Но без помощи экспертов в этом деле не обойтись. И к реализации нацпроекта "Производительность труда" был подключен Федеральный центр компетенций (ФЦК).

Только благодаря переменам в работе штукатуров ввод квартир в эксплуатацию можно сократить на 40 процентов. Фото: РИА Новости

В Липецке компания "ОДСК Липецк" первой в строительной отрасли стала внедрять "бережливые технологии". Эксперты центра выяснили: штукатуры теряют много времени и материала из-за банальных неудобств в работе. Например, многое приходилось отмывать после завершения работ.

Что посоветовали? Окна, трубы, все, что не должно испачкаться, закрыть пленкой. А еще - сделать промывку шлангов легче и быстрее. Уже после этого штукатуры стали работать гораздо активнее: в два раза увеличили выработку за смену. А это значит, и зарабатывать стали больше.

Бригады научились экономить смесь для штукатурки: все, что падает на пол, теперь сразу же подбирают и снова пускают в работу. Раньше комья смеси застывали и превращались в отходы, увеличивая затраты на стройку.

Руководитель проекта ФЦК Николай Светов отмечает, что благодаря таким и другим переменам срок ввода квартир в эксплуатацию можно сократить на 40 процентов. А экономия на каждом объекте может составить от пяти до шести миллионов рублей.

Новые "бережливые технологии" на 40 процентов сокращают срок ввода квартир в эксплуатацию

Всего несколько месяцев с экспертами центра работает компания "ЭнергоСила" из Южно-Сахалинска. И казалось бы, о каких-то результатах говорить еще рано. Но... "В нашем коллективе произошел настоящий сдвиг в мышлении. Прекрасно понимаем, что данный проект принесет нашему предприятию огромную пользу", - рассказал "РГ" руководитель проекта Александр Ли. И добавил: предприятие намерено и после завершения проекта пользоваться рекомендациями экспертов ФЦК.

А на тюменском комбинате строительных материалов уже удалось на 10 процентов увеличить суточный выпуск продукции там, где, казалось бы, было все отлажено. Но тщательный анализ выявил слабые звенья и даже простои оборудования. Цель нацпроекта - создать условия, чтобы к 2024-му производительность труда в стране росла по пять процентов в год.