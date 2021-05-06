Новости

Песков: Информации о месте встречи Путина и Байдена нет 11:49
Найдена актриса на главную роль в ремейке "Рыжей Сони" 11:49
Гинцбург напомнил о высокой смертности после вакцины Moderna 11:39
Лавров: РФ и Армения проведут консультации по евроатлантической тематике 11:37
Лавров: РФ прорабатывает возможность поставить Армении 1 млн доз "Спутника V" 11:36
В майские праздники подрабатывает каждый десятый россиянин 11:34
Появились первые официальные кадры из приквела "Игры престолов" 11:33
Более 30 человек погибли за неделю протестов в Колумбии 11:25
В массовом ДТП под Волгоградом пострадали пять человек 11:19
Путин поздравил с Победой последнего ветерана Великой Отечественной из КНДР 11:18
Оперштаб: В столице выздоровели от COVID-19 более миллиона человек 11:18
Мошенники в Москве рассчитывались за гаджеты поддельными купюрами 11:14
В МИД КНР оценили слова глав дипведомств G7 о нарушениях прав человека 10:59
Эрдоган подписал указ о борьбе с ядовитой рыбой фугу 10:55
Мишустин утвердил "дорожную карту" газификации регионов 10:49
В Петербурге 9 мая по рекам и каналам пройдет "Бессмертная флотилия" 10:40
Компания Безоса назначила дату первого туристического полета в космос 10:40
Полицейские спасли людей из горящего дома в Новоалтайске 10:38
В полиции рассказали, как было найдено тело уральской девушки-блогера 10:37
Собянин рассказал о программе реконструкции московских поликлиник 10:22
В Москве проведут профилактику Вечного огня в преддверии Дня Победы 10:14
Лавров в Ереване почтил память жертв геноцида армян 10:05
В Эстонии начинаются крупнейшие за 25 лет учения США в Европе 09:35
В столичном регионе объявили желтый уровень погодной опасности 09:34
В префектуре на западе Японии заняты все койки для тяжелобольных COVID-19 09:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Верховный суд защитил право наследников банкрота на квартиру
Верховный суд защитил право наследников банкрота на квартиру
Кому придется сдавать анализы для получения водительской медсправки
Кому придется сдавать анализы для получения водительской медсправки
06.05.2021 11:14
Рубрика: Происшествия

Мошенники в Москве рассчитывались за гаджеты поддельными купюрами

Текст: Михаил Фалалеев

Двоих мошенников задержали сотрудники полиции УВД по ЗАО.

Фото: Денис Абрамов/ РИА Новости
Мошенники пытались сбыть шесть миллионов фальшивых рублей

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве, полковник внутренней службы Владимир Васенин сообщил, что аферисты позвонили 39-летней женщине, которая выставила на продажу мобильный телефон на одном из сайтов в интернете. Они договорились о встрече на улице Говорова. За гаджет они отдали 17 купюр достоинством по 5 тысяч рублей. Позже у женщины возникли сомнения в подлинности купюр, и она обратилась в полицию.

Действительно, в ходе обыска в квартире у задержанных 31-летнего и 32-летнего ранее судимых мужчин полицейские обнаружили мобильные телефоны, черновые записи, использованные сим-карты различных операторов связи, банковские карты и денежную купюру. Исследование показало, что купюра фальшивая.

Оперативники выявили еще один эпизод сбыта этими людьми фальшивых денег. Они расплатились подделками при покупке мобильного телефона на Солнцевском проспекте - отдали 14 купюр номиналом 5 тысяч рублей.

Оба задержанных взяты под стражу.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Столица ЦФО Москва РГ-Видео

Главное сегодня

Россия напомнила США о незаконности нахождения американцев в Сирии
Лавров: Определяющие политику РФ люди не сомневаются в союзе с Казахстаном
За сутки в России подтверждено 7 639 случаев COVID-19 в 83 регионах
Британия направит два военных корабля в Ла-Манш после угроз Франции
SpaceX сообщила об успешных испытаниях прототипа корабля Starship
Впервые пойманы телефонные мошенники, изображавшие сотрудников банков
Приставам запретили арест домашних животных