Мошенники в Москве рассчитывались за гаджеты поддельными купюрами

Двоих мошенников задержали сотрудники полиции УВД по ЗАО.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве, полковник внутренней службы Владимир Васенин сообщил, что аферисты позвонили 39-летней женщине, которая выставила на продажу мобильный телефон на одном из сайтов в интернете. Они договорились о встрече на улице Говорова. За гаджет они отдали 17 купюр достоинством по 5 тысяч рублей. Позже у женщины возникли сомнения в подлинности купюр, и она обратилась в полицию.

Действительно, в ходе обыска в квартире у задержанных 31-летнего и 32-летнего ранее судимых мужчин полицейские обнаружили мобильные телефоны, черновые записи, использованные сим-карты различных операторов связи, банковские карты и денежную купюру. Исследование показало, что купюра фальшивая.

Оперативники выявили еще один эпизод сбыта этими людьми фальшивых денег. Они расплатились подделками при покупке мобильного телефона на Солнцевском проспекте - отдали 14 купюр номиналом 5 тысяч рублей.

Оба задержанных взяты под стражу.