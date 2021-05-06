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06.05.2021 22:15
Рубрика: Общество

Поедем поедим

Московский гид Michelin презентуют осенью
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 99(8450)
Эксперты авторитетного ресторанного рейтинга Michelin планируют завершить работу над первым путеводителем по Москве к октябрю 2021 года. Об этом вчера журналистам сообщил международный директор гида Michelin Гвендаль Пулленек.

По его словам, Москва заслуживает того, чтобы оказаться на гастрономической карте в качестве одной из кулинарных столиц мира. В городе, говорит Пулленек, много талантливых шеф-поваров, которые должны оказаться на страницах путеводителя. Эксперты Michelin, подчеркнул он, уже работают в Москве. Они всегда приходят в рестораны инкогнито. "Наши инспекторы говорят на разных языках мира и обладают уникальной способностью быть непредвзятыми, оценивая разнообразные национальные кухни", - отметил Гвендаль Пулленек. Мишленовскую звезду, уточнил он, могут получить рестораны любого уровня. "Главное - это качество того, что лежит на тарелке", - подчеркнул он. Заммэра столицы Наталья Сергунина заявила, что от появления выпуска московского гида Michelin в конечном итоге выиграют и рестораторы, и туристы, и москвичи, и сам город.

Мишленовскую звезду могут получить рестораны любого уровня. Главное - это качество того, что лежит на тарелке

Напомню, гид Michelin - самый известный и влиятельный из гастрономических рейтингов мира. Он издается с 1900 года. Россия станет 33-й страной, где он выпускается, а Москва - первым городом СНГ с кафе и ресторанами, отмеченными звездами. Отбор заведений для путеводителя конфиденциален. Эксперты путешествуют анонимно и составляют подробные отчеты. На их основе в Париже, где базируется офис Michelin, и рождается рейтинг. Рестораны могут получить от одной до трех звезд. Три звезды заслуживают рестораны, ради которых стоит специально поехать в город.

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