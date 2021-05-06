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06.05.2021 22:23
Рубрика: Экономика

Дорога героев

Москву и Ржевский мемориал связал скоростной поезд
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 99(8450)
Столицу и Ржевский мемориал связала прямая железнодорожная ветка и скоростные поезда. "Ласточки", идущие с Рижского вокзала к священным для многих местам, уже сейчас популярны. Взрывной рост пассажирского интереса ожидается в День Победы.

Мемориал Советскому солдату под Ржевом торжественно открыли в прошлом году. Памятник расположен на полях, где проходили одни из самых ожесточенных сражений Великой Отечественной войны. Увековечить память защитников давно просили и ветеранские организации, и родственники героев. Мемориал сразу же приобрел народную славу, но вот добраться до него было проблематично. Как рассказывают пассажиры "Ласточек", раньше до Ржевского мемориала можно было удобно добраться лишь на машине - примерно за 3,5 часа. А вот для тех, кто не за рулем, был лишь ночной поезд, который курсировал лишь три раза в неделю. Он прибывал в Ржев около 3.00. А пути до самого мемориального комплекса - еще около 10 км. Пешком идти долго, автобусы по этому маршруту курсируют только раз в час. До Ржева из Москвы тоже можно доехать автобусом, но это 5-6 часов. И потом из самого города надо брать такси до мемориала. Теперь же железнодорожники открыли новую платформу в двух километрах от памятника. Можно быстро дойти пешком или за пару минут доехать автобусом.

Путь к священному для многих месту стал короче и удобнее

"Ласточки" с пятью вагонами стали курсировать между Москвой и Ржевским мемориалом с раннего утра 6 мая. Пассажиры - люди разных возрастов. И жители Ржева, и москвичи, семьи которых помнят своих фронтовиков. Как сообщили в пресс-службе компании-перевозчика ЦППК, билеты в вагоны без конкретного места можно купить в кассах и терминалах. Билет без места стоит 700 рублей, второй класс - 770, первый - 900, действуют московские льготы. Классы различаются пространством: в самом дорогом вагоне - 12 мест, а в салоне подешевле - 31. В дороге пассажиры могут купить еду и напитки. Время в пути - чуть более 4,5 часа. Специально для памятного маршрута запустили "Ласточку" премиум-класса. Как отметили в пресс-службе РЖД, во всех вагонах есть климат-контроль с обеззараживанием воздуха, расширенные места с подъемниками для колясок. Поезда идут от Рижского вокзала два раза в день. Если выехать в 6.41 из столицы, то уже в 11.30 можно быть уже у мемориала. И успеть в 15.53 на обратный поезд. Либо надо выезжать из Москвы в обед и потом останавливаться на ночь в ржевской гостинице. "Ласточки" делают остановки: Тушинская, Истра, Волоколамск, Княжьи Горы, Погорелое Городище, Зубцов, Ржев-Балтийский. С 8 по 10 мая будет еще один дополнительный поезд к Ржевскому мемориалу от Ленинградского вокзала.

Подо Ржевом поисковики обнаружили останки 217 красноармейцев
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