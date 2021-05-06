На ремонт муниципальных дорог Владимирской области выделили 1,6 млрд рублей

Депутаты Законодательного собрания Владимирской области выделили на ремонт муниципальных дорог в регионе 1 миллиард 600 миллионов рублей. Изначально в бюджете области на 2021 год не было запланировано ни рубля на эту статью расходов. О том, как удалось выделить деньги городам и районам рассказал председатель Заксобрания Владимир Киселeв.

Владимир Николаевич, Владимирскую область сейчас приводят в пример как регион, где в последнее время делается упор на развитие территорий, в частности, муниципальной дорожной сети. За счет чего вам удается находить деньги на эти цели?

Владимир Киселев: За счет грамотного перераспределения областного дорожного фонда. Мы досконально проработали этот вопрос с местными главами, постарались максимально учесть их пожелания. В райцентрах дороги хронически недофинансировались. Их нынешнее плачевное состояние - в том числе, результат дефицита средств в прошлые годы. Накануне принятия бюджета по инициативе "Единой России" был проведен опрос жителей области. Мы предложили людям самим определить цели, на которые надо в первоочередном порядке направлять деньги. Угадайте лидера? Да, местные дороги. Очевидно, что ими люди пользуются чаще всего и больше всего: ездят на работу и в магазины, возят детей в школы и садики и т. д. Нам удалось выделить на их ремонт 1,6 миллиардов рублей, хотя изначально в бюджете на ремонт этих дорог не было заложено средств.

Это было единогласное решение?

Владимир Киселев: Нет. Пришлось преодолеть жесткое сопротивление со стороны "оппозиции". Нас упрекали в том, что мы ставим под угрозу срыва нацпроект "Безопасные и качественные дороги". Конечно, это не так. Мы не оголили ни один из областных участков. Просто внимательно и ответственно подошли к решению проблемы. Проанализировали, выявили резервы, воспользовались поступлением крупного федерального транша для того, чтобы перекинуть дополнительные суммы в районы. Локомотивом этой работы выступила фракция "Единая Россия". А вот коллеги из фракций ЛДПР и КПРФ не поддержали. Видимо, для "оппозиции" стало правилом отрабатывать единственную предвыборную повестку - "чем хуже, тем лучше".

В областных СМИ анонсировали старт партийной "горячей линии" по контролю за ремонтом дорог. Как это будет работать?

Владимир Киселев: Раз уж мы добились 1,6 миллиарда на муниципальные дороги, то надо обеспечить контроль, желательно общественный за тем, насколько с пользой будут потрачены деньги. Есть многоканальный номер 8-800-200-53-33, куда может позвонить любой житель и сообщить, если заметил брак в работе.