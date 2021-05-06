На ремонт муниципальных дорог Владимирской области выделили 1,6 млрд рублей

Новости

Вирусолог назвал "антироссийскими играми" решение конгресса по вакцинам 13:25
Сергунина: Более миллиона человек привлек туристический сервис Russpass 13:17
В Курганской области ремонт дорог покажут на интерактивной карте 13:10
США, Канада и Норвегия примут участие в военной программе Евросоюза 13:01
Лавров дал прогноз по развитию торговли между Россией и Арменией 12:38
Минск и Москва могут осенью подписать пакет "дорожных карт" по интеграции 12:30
Британская разведка ищет гениального мастера оружия 12:24
В Сыктывкаре задержали мужчину, преследовавшего девушек в подъездах 12:19
Мезенцев и Семашко возложили венки к могиле Неизвестного солдата 12:14
Минфин снизит покупки иностранной валюты в резервы 12:11
Первый гид Michelin по Москве презентуют осенью 12:10
Лавров: Россия не оставит без ответа выпады Запада 12:05
Вышел трейлер эротической драмы Пола Верховена "Непорочная дева" 12:03
Вихрь "Фюрхтеготт" обрушил на Петербург аномальные дожди 11:58
Вяльбе будет избираться в совет Международной федерации лыжного спорта 11:57
Песков: Информации о месте встречи Путина и Байдена нет 11:49
Найдена актриса на главную роль в ремейке "Рыжей Сони" 11:49
Гинцбург напомнил о высокой смертности после вакцины Moderna 11:39
Лавров: РФ и Армения проведут консультации по евроатлантической тематике 11:37
Лавров: РФ прорабатывает возможность поставить Армении 1 млн доз "Спутника V" 11:36
В майские праздники подрабатывает каждый десятый россиянин 11:34
Появились первые официальные кадры из приквела "Игры престолов" 11:33
Более 30 человек погибли за неделю протестов в Колумбии 11:25
В массовом ДТП под Волгоградом пострадали пять человек 11:19
Путин поздравил с Победой последнего ветерана Великой Отечественной из КНДР 11:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Верховный суд защитил право наследников банкрота на квартиру
Верховный суд защитил право наследников банкрота на квартиру
Кому придется сдавать анализы для получения водительской медсправки
Кому придется сдавать анализы для получения водительской медсправки
06.05.2021 12:46

На ремонт муниципальных дорог Владимирской области выделили 1,6 млрд рублей

Депутаты Законодательного собрания Владимирской области выделили на ремонт муниципальных дорог в регионе 1 миллиард 600 миллионов рублей. Изначально в бюджете области на 2021 год не было запланировано ни рубля на эту статью расходов. О том, как удалось выделить деньги городам и районам рассказал председатель Заксобрания Владимир Киселeв.
Фото: Законодательное собрание Владимирской области Фото: Законодательное собрание Владимирской области
Фото: Законодательное собрание Владимирской области

Владимир Николаевич, Владимирскую область сейчас приводят в пример как регион, где в последнее время делается упор на развитие территорий, в частности, муниципальной дорожной сети. За счет чего вам удается находить деньги на эти цели?

Владимир Киселев: За счет грамотного перераспределения областного дорожного фонда. Мы досконально проработали этот вопрос с местными главами, постарались максимально учесть их пожелания. В райцентрах дороги хронически недофинансировались. Их нынешнее плачевное состояние - в том числе, результат дефицита средств в прошлые годы. Накануне принятия бюджета по инициативе "Единой России" был проведен опрос жителей области. Мы предложили людям самим определить цели, на которые надо в первоочередном порядке направлять деньги. Угадайте лидера? Да, местные дороги. Очевидно, что ими люди пользуются чаще всего и больше всего: ездят на работу и в магазины, возят детей в школы и садики и т. д. Нам удалось выделить на их ремонт 1,6 миллиардов рублей, хотя изначально в бюджете на ремонт этих дорог не было заложено средств.

Это было единогласное решение?

Владимир Киселев: Нет. Пришлось преодолеть жесткое сопротивление со стороны "оппозиции". Нас упрекали в том, что мы ставим под угрозу срыва нацпроект "Безопасные и качественные дороги". Конечно, это не так. Мы не оголили ни один из областных участков. Просто внимательно и ответственно подошли к решению проблемы. Проанализировали, выявили резервы, воспользовались поступлением крупного федерального транша для того, чтобы перекинуть дополнительные суммы в районы. Локомотивом этой работы выступила фракция "Единая Россия". А вот коллеги из фракций ЛДПР и КПРФ не поддержали. Видимо, для "оппозиции" стало правилом отрабатывать единственную предвыборную повестку - "чем хуже, тем лучше".

В областных СМИ анонсировали старт партийной "горячей линии" по контролю за ремонтом дорог. Как это будет работать?

Владимир Киселев: Раз уж мы добились 1,6 миллиарда на муниципальные дороги, то надо обеспечить контроль, желательно общественный за тем, насколько с пользой будут потрачены деньги. Есть многоканальный номер 8-800-200-53-33, куда может позвонить любой житель и сообщить, если заметил брак в работе.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Владимирская область ЦФО Владимирская область Владимир Законодательное собрание Владимирской области

Главное сегодня

Песков: Информации о месте встречи Путина и Байдена нет
Мишустин утвердил "дорожную карту" газификации регионов
Россия напомнила США о незаконности нахождения американцев в Сирии
Лавров объявил о нормализации ситуации в Нагорном Карабахе на земле
За сутки в России подтверждено 7 639 случаев COVID-19 в 83 регионах