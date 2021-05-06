На Москву надвигается ураган

В ближайшие часы в столице ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду и выше. Городские службы и службы спасения работают в режиме повышенной готовности из-за ураганного ветра. Об этом сообщает в Telegram-канале комплекс городского хозяйства столицы.

По данным пресс-службы КГХ, в парках, зонах отдыха и других местах массового пребывания населения организовано дополнительное информирование о неблагоприятных погодных условиях.

Задействована система СМС-оповещения.

"Просим до 20:00 отказаться от прогулок по Москве и переждать непогоду дома", - сообщает ведомство. - "Во время нахождения на улице нужно быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили".