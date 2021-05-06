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06.05.2021 14:07
Рубрика: Общество

На Москву надвигается ураган

Текст: Ирина Огилько
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

В ближайшие часы в столице ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду и выше. Городские службы и службы спасения работают в режиме повышенной готовности из-за ураганного ветра. Об этом сообщает в Telegram-канале комплекс городского хозяйства столицы.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
В столичном регионе объявили желтый уровень погодной опасности

По данным пресс-службы КГХ, в парках, зонах отдыха и других местах массового пребывания населения организовано дополнительное информирование о неблагоприятных погодных условиях.

Задействована система СМС-оповещения.

"Просим до 20:00 отказаться от прогулок по Москве и переждать непогоду дома", - сообщает ведомство. - "Во время нахождения на улице нужно быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили".

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