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06.05.2021 22:11

Теплоход белый-беленький...

На Верхней Волге открылась пассажирская навигация
Текст: Элина Труханова
Российская газета - Экономика Центрального округа № 98(8449)
К радости садоводов и жителей прибрежных населенных пунктов, большинство небольших теплоходов типа "Москва" вышли из затонов в портах в традиционные для региона сроки - с 1 мая. Круизные лайнеры тоже нынче пошли в положенное им время, а не в конце июня, как в прошлом году.
В Ярославле в первые рейсы отправились речные трамвайчики на двух внутригородских линиях. Фото: Элина Труханова/РГ В Ярославле в первые рейсы отправились речные трамвайчики на двух внутригородских линиях. Фото: Элина Труханова/РГ
В Ярославле в первые рейсы отправились речные трамвайчики на двух внутригородских линиях. Фото: Элина Труханова/РГ

В Ярославле 1 мая в первые рейсы отправились речные трамвайчики на двух внутригородских линиях: от речного вокзала до Толги и поселка Вакарево, а также на одной внутриобластной - до деревни Новые Ченцы. Еще один внутриобластной маршрут, до поселка Константиново, заработает с 8 мая. Теплоход "Борис Кустодиев" на переправе через Волгу в Тутаеве трудится еще с 13 апреля.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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В Рыбинске долгожданная "мошка" - небольшой теплоход МО-513 - 1 мая связала городской микрорайон Переборы с Юршинским островом, жители которого истосковались по "большой земле" за долгий период зимы и межсезонья. С 9 мая по воде можно будет добраться из Ярославля до Брейтова и из Рыбинска до села Хопылева (пристань "Колхозник"), где восстанавливается храм, в котором был крещен будущий адмирал Федор Ушаков.

В Костроме "Москва-52" с 1 мая будет делать по два рейса до Садов и до деревни Борщино. В этот же день в первый рейс выйдет паром "СП-72" в Красносельском районе. Он курсирует по маршруту Красное - Красные Пожни: ежедневно в сторону Красных Пожней и обратно судно будет совершать 11 рейсов.

Правда, несмотря на открытие навигации, некоторые остановки на городских и пригородных маршрутах остаются пока, к сожалению, недоступны. Виной всему нынешний мощный паводок и совпавшие с ним затяжные дожди. По словам официального представителя филиала ПАО "РусГидро" - "Каскад Верхневолжских ГЭС" Натальи Малышевой, 28 апреля приток к створу Рыбинской ГЭС сохранял свою интенсивность и составил 5900 кубометров в секунду. Из-за чего нормальный подпорный уровень (НПУ) Рыбинского водохранилища уже оказался превышен: на 29 апреля уровень Рыбинского водохранилища находился на отметке 101,82 метра (НПУ - 101,81 метра).

В результате Росводресурсы в очередной раз внесли изменения в режим работы Рыбинской ГЭС: вечером 29 апреля был открыт еще один, третий по счету, затвор водосливной плотины. С 30 апреля гидроэлектростанция начала работать со среднесуточными сбросными расходами 4500 . 300 кубометров в секунду.

Первый круизный теплоход "Лунная соната" с 260 пассажирами на борту прошел через Кострому и Ярославль

Увеличенные сбросы воды с ГЭС, начавшиеся в третьей декаде апреля, привели к тому, что местами оказались подтоплены прибрежные участки местности. По данным МЧС на 4 мая, в Ярославской области были подтоплены 422 дачных участка, около 90 участков вода залила в Костромской области. В Ярославле и Рыбинске затопило нижние ярусы набережных. В Ярославле, чтобы открыть навигацию на местных линиях, к речному вокзалу пришлось подогнать дополнительный плавучий причал: все стационарные ушли под воду. А по пути к этому причалу - уложить деревянные поддоны для пассажиров...

В нескольких традиционных местах остановки речных трамвайчиков высокий горизонт воды, наоборот, поставить пристани не позволил.

- У нас в некоторых местах серьезные проблемы, - рассказывает руководитель направления "Пассажирские перевозки" Ярославского речного порта Андрей Жальнин. - Вода очень большая, поэтому не везде можно установить пристани. Где можем носом в берег подходить, останавливаемся, где не можем - проходим мимо. Две остановки у нас сейчас нерабочие, на третьей причаливаем немного в стороне, тоже носом в берег. Пассажиров предупреждаем...

По словам представителя порта, такого, чтобы во время старта навигации и расстановки пристаней была такая большая вода, не было очень давно.

Первый круизный теплоход "Лунная соната" с 260 пассажирами на борту прошел через Кострому и Ярославль по маршруту Нижний Новгород - Москва 27 апреля. В Ярославле в этом году ожидают более 600 заходов судов, в Костроме - более 400. В обоих регионах это превысит прошлогодний показатель в два раза. Но до доковидного уровня, например, в Ярославле круизный турпоток все же не дотянет - из-за полного отсутствия иностранных туристов.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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- У нас в 2019 году было 999 судозаходов за сезон, - приводит цифры Андрей Жальнин. - Из-за того, что нет иностранцев, много флота стоит, все теплоходы работают только с русскими туристами.

В Рыбинске первый многопалубный лайнер "Михаил Танич" с 200 пассажирами остановился 30 апреля. Здесь тоже ждут роста турпотока, прибывающего по воде. Кстати, часть туров входит в программу туристического кешбэка.

- В прошлом году в Рыбинске сделали остановку 85 теплоходов. С учетом ограничительных мер цифра средняя. В этом году ожидаем рост туристов, которые прибудут в наш город по воде. 125 теплоходов - прогнозные цифры, но не окончательные, - говорит начальник городского управления культуры Марина Воронина.

Комментарий

Владимир Лысенко, и. о. директора департамента туризма Ярославской области:

- Речной круиз - один из самых популярных видов отдыха. Основное его преимущество - сочетание культурно-познавательного туризма и комфорта. Вы совершаете круиз по интереснейшим городам России, и при этом ваш отель путешествует вместе с вами. И в этом плане нам есть чем заинтересовать гостей. Ярославская земля чрезвычайно богата достопримечательностями и культурными традициями. Об этом говорят и факты: в 2018 году на теплоходах регион посетило 344843 туриста, в 2019-м - 360516, почти половина из которых - россияне.

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