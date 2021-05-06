На владимирские школы и детсады выделят 250 миллионов рублей

Депутаты Законодательного Собрания Владимирской области добились выделения дополнительных денег на ремонт школ и подготовку детских лагерей к оздоровительному сезону.

Как пояснили в парламенте области, муниципалитеты, а образование - их сфера полномочий, систематически не справляются с полным объемом необходимых ремонтных работ. Причина - нехватка средств. В итоге комиссии по приемке либо закрывают глаза на недоделки, либо штрафуют, еще более усугубляя дефицит денег на образовательные учреждения.

В прошлом году Заксобранию удалось настоять на областной субсидии для территорий. Но при формировании бюджета-2021 аналогичную статью расходов исполнительные власти почему-то не предусмотрели. Депутатская фракция "Единая Россия" направила губернатору Владимиру Сипягину запрос с просьбой исправить ошибку и все-таки помочь территориям должным образом отремонтировать образовательные учреждения.

В итоге депутатам удалось добиться выделения 250 миллионов рублей на косметический ремонт школ и детсадов к новому учебному году. Еще 21 миллион дополнительно выделяется на приведение в порядок оздоровительных лагерей.

- Депутаты областного парламента удовлетворены тем, что удалось выйти на конструктив. Ведь речь идет о наших детях, их здоровье и безопасности, - подчеркнул вице-спикер Заксобрания, руководитель парламентской фракции "Единой России" Вячеслав Картухин.