Начинающих инвесторов становится все больше

Популярность индивидуального инвестиционного счета как нового финансового инструмента для рядовых россиян продолжает стремительно расти. По данным Московской биржи, в Белгородской области к 1 апреля количество открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) превысило 40,6 тысячи. Это почти на 15 процентов больше, чем всего три месяца назад - 35,5 тысячи, и в два с лишним раза больше, чем на 1 апреля прошлого года - 18,3 тысячи.

Открыв такой счет, можно стать инвестором без специальных знаний и опыта, особенно когда брокеры предлагают сделать это легко и просто через мобильное приложение или интернет. Вместе с тем стоит отметить, что покупка любых финансовых инструментов: акций, облигаций, паев и тому подобного - несет в себе определенный риск, а приобретение более сложных инструментов предполагает риск еще больший.

В середине прошлого года был принят закон о защите прав розничного инвестора. Согласно документу, перед покупкой сложных инструментов неквалифицированный инвестор должен пройти тестирование. Эта мера должна была вступить в силу только через год, в апреле 2022-го. Однако рекордная востребованность сложных инструментов и обратная связь от профессиональных участников рынка показала, что дату необходимо смещать. В марте 2021-го Госдума приняла в первом чтении законопроект, который зафиксировал начало тестирования уже в октябре текущего года. До этого времени Банк России своим письмом настоятельно рекомендовал брокерам воздержаться от продажи непрофессионалам сложных инвестиционных инструментов.

Для чего это было сделано? В первую очередь для того, чтобы защитить граждан от потери денег. Недопустимо предлагать людям без специальных знаний и опыта инвестирования инструменты с высоким риском и сложными условиями определения дохода по ним. При этом в законе нет ограничений для розничного инвестора. Закон запрещает брокеру исполнять поручение клиента, который отказался проходить тест или не смог его сдать. И все же последнее слово остается за клиентом: вопреки результатам теста, он может совершить любую желаемую сделку, но в пределах 100 тысяч рублей (или стоимости одной ценной бумаги, если она дороже этого ограничения).

Недопустимо предлагать людям без специальных знаний и опыта инвестирования инструменты с высоким риском

Главная цель действий Банка России - помочь инвесторам принимать решение на основе осознанного выбора. Если человек не до конца разбирается в инструменте и не понимает его сущности, то у него формируются неверные ожидания, он может понести неожиданные для себя потери.

Для этого и нужен бесплатный тест у брокера. Он будет состоять из двух частей: самооценки и теста на понимание инструмента. Порядок проведения тестирования и собственно вопросы разрабатываются саморегулируемыми организациями с учетом требований Банка России. В основе тестирования - стандарты защиты прав и интересов получателей финансовых услуг.

Вопросы теста будут известны заранее. Это позволит инвесторам подготовиться к нему как следует. И хотя не исключено, что подсказывать ответы может брокер, начинающему инвестору важно задать вопрос: кто в этом случае выиграет? Ведь пройти тест не главная цель. И даже преодоление такого испытания не означает присвоение статуса квалифицированного инвестора.

Успешное прохождение теста всего лишь позволяет гражданину совершать сделки со сложными инструментами без ограничений по сумме. При этом каждый инвестор должен осознавать, что открытие счета для торгов на бирже, например индивидуального инвестиционного счета, и последующая покупка ценных бумаг требуют определенных знаний и серьезного отношения. И без понимания принципов работы фондового рынка, формирования собственной стратегии инвестирования не стоит рисковать своими средствами.