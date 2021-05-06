Наталья Сергунина: Культурные площадки Москвы подготовили программу ко Дню Победы

"Музеи, библиотеки и культурные центры Москвы подготовили обширную программу в честь Дня Победы. Планируется больше 200 событий: чтения произведений писателей и поэтов-фронтовиков, лекции, спектакли, концерты. Основные мероприятия пройдут в онлайн-формате".

Например, 9 мая можно послушать онлайн-лекцию о творчестве писателя Константина Паустовского в годы Великой Отечественной войны. Начало - в 14:00 в Instagram-аккаунте Музея К.Г. Паустовского.

Будут и очные мероприятия. Например, 6 мая в 19:00 в библиотеке-читальне имени А.С. Пушкина (Спартаковская улица, дом 9, строение 3) историк Дмитрий Савин прочитает лекцию о Берлинской наступательной операции, поставившей финальную точку в Великой Отечественной войне: "Берлин 1945-го. Мифы и факты". Вход бесплатный, необходима только регистрация.

7 мая в 13:00 в библиотеке №134 (5-й квартал Капотни, дом 17а) поэтесса, ветеран войны Зинаида Дарумова проведет лекцию "О тружениках тыла и детях войны". Она покажет свои награды, в числе которых медаль "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".

В Доме А.Ф. Лосева (улица Арбат, дом 33) 7 мая в 19:00 пройдет поэтический вечер "Лирика военных лет". Вместе с народным артистом России Виктором Никитиным зрители смогут вспомнить пронзительную и душевную лирику поэтов, побывавших на фронте. В программе стихи Арсения Тарковского, Константина Симонова, Александра Твардовского и других. Мероприятие бесплатное. Для того чтобы попасть на него, нужно пройти регистрацию.

Справка "РГ"

Полная программа мероприятий опубликована на сайте "Онлайн.Библиогород". А на портале mos.ru размещены специальные проекты, посвященные Великой Отечественной войне и защитникам Родины.

В проекте "Слово солдата Победы" собраны воспоминания ветеранов, которые сейчас живут в Москве. Все желающие могут прочитать их биографию, посмотреть фотографии и видео.