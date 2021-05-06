Первый гид Michelin по Москве презентуют осенью

Эксперты авторитетного ресторанного рейтинга Michelin планируют завершить работу над первым путеводителем по Москве к октябрю 2021 года. Об этом журналистам сообщил международный директор гида Michelin Гвендаль Пулленек.

- Мы видим очень много талантливых людей, включая молодых шеф-поваров, которые должны быть в новой подборке Michelin. Москва заслуживает того, чтобы светиться на этой карте в качестве одной из кулинарных столиц мира, - сказал Пулленек.

Россия станет 33 страной, где выпускается гид Michelin, а Москва - первым городом СНГ, в котором появятся кафе и рестораны, отмеченные мишленовскими звездами.

Гид Michelin - наиболее известный и влиятельный из гастрономических рейтингов мира. Он выпускается с 1900 года.