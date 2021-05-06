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06.05.2021 23:01
Рубрика: Общество

"Я убит подо Ржевом"

В канун Победы под Тверью подняли останки почти 400 бойцов Красной армии
Текст: Элина Труханова (Тверь)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 97(8448)
Участники шестой по счету Международной поисковой экспедиции "Ржев. Калининский фронт" обнаружили останки 387 солдат и офицеров Красной армии.
Поисковики нашли некоторых родственников бойцов 29-й армии, останки которых были обнаружены в ходе экспедиции "Ржев. Калининский фронт". Фото: Илья Питалев/РИА Новости Поисковики нашли некоторых родственников бойцов 29-й армии, останки которых были обнаружены в ходе экспедиции "Ржев. Калининский фронт". Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Поисковики нашли некоторых родственников бойцов 29-й армии, останки которых были обнаружены в ходе экспедиции "Ржев. Калининский фронт". Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Найдено также 34 медальона, из них 15 прочитано, установлена связь с родственниками семи бойцов. Поднятые останки героев с почестями были похоронены возле Ржевского мемориала Советскому солдату.

Фото: Администрация Сокольского района
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- Каждый год поисковики обнаруживают все новые и новые неизвестные могилы, траншеи и окопы, находят сотни и сотни останков советских солдат и офицеров. Сегодня мы закрыли поисковую экспедицию и захоронили еще 387 человек, числившихся ранее пропавшими без вести, - подвел итог работы экспедиции председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

Экспедиция, в которой участвовали более 700 человек из 53 регионов России и ближнего зарубежья, почти две недели работала на территории сельского поселения Есинка Ржевского района - в местах кровопролитных сражений 1942-1943 годов. Но это не значит, что поисковая работа с ее закрытием закончится - она здесь продолжается каждое лето, из года в год.

Поднятые останки героев были похоронены возле Ржевского мемориала Советскому солдату

Один из самых активных ее участников - ржевский поисковый отряд "Памяти 29-й армии", созданный в 1989 году. С тех пор в его состав вошло столько желающих заниматься поисковой работой, что отряд превратился в объединение, состоящее из пяти отрядов.

- Во время этой экспедиции "Ржев. Калининский фронт" мы в лесу подняли останки бойца и лошади, - рассказывает командир одного из таких отрядов ("Романтик"), преподаватель ржевского колледжа имени Н. В. Петровского Гульнора Петрова. - Как правило, мы останки ищем щупом, но по прошествии стольких лет кости в некоторых случаях становятся очень рыхлыми, рассыпаются, щуп проходит сквозь них, и невозможно почувствовать, что в земле что-то есть. В более крепкие кости щуп упирается, а тут, как выяснилось, вообще упираться было практически не во что: почти ни одной целой кости не было, череп оказался весь раздроблен. То есть боец вместе со своей лошадью погиб от взрыва, части тел разбросало по брустверу. Их мы и нашли.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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По словам Гульноры Петровой, это удалось сделать благодаря металлоискателю, который отреагировал на металлическую пуговицу и части пряжки от ремня. Но никаких других личных вещей бойца, а также его медальон поисковики найти, к сожалению, не смогли.

Как отмечают в РВИО, в тех местах, где находились позиции оккупантов, поисковики находят бутылки от французского вина, упаковки от датских консервов, испанских мясных концентратов, голландских хлебцев. То есть продукция всей Европы воевала против России подо Ржевом. И конечно, нужно помнить о том, чего стоило дедам и прадедам россиян спасти планету.

Прямая речь

Владимир Мединский, помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества:

- Наши солдаты не всегда носили именные жетоны, не всегда закладывали в капсулу имя и фамилию. Когда их сбрасывали во рвы и засыпали землей, писали: "Пропал без вести". В лучшем случае писали: "Пропал без вести в боях подо Ржевом". Здесь на протяжении более полутора лет была страшная мясорубка. Тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч солдат без петлички и без лычки положили свою жизнь на алтарь Победы. Каждый, кто здесь пал в бою, внес вклад в Победу. Ведь решался вопрос, останется ли наш народ жить на этой земле или его не будет вообще. Это была первая война на тотальное уничтожение, и дай Бог, чтобы она стала последней.

Справка "РГ"

Экспедиция "Ржев. Калининский фронт" проходит в Тверской области с 2016 года. За шесть лет были подняты останки около 2300 бойцов и командиров Красной армии, установлены имена более 100 воинов, отстоявших Родину у врага.

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