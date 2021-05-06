Сергунина: Более миллиона человек привлек туристический сервис Russpass

Количество пользователей туристического сервиса Russpass превысило миллион, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Эту платформу, где собраны более 2 тысяч туристических маршрутов и услуг, создавало правительство Москвы. Позднее подключились и другие регионы.

"Наряду с общим числом туров, авторских маршрутов, досуговых программ растет и число представленных в сервисе культурных площадок со всей страны. Только музеев сейчас свыше 400", - отметила Наталья Сергунина.

Ruspass предлагает туристам как готовые пакетные предложения, так и варианты для самостоятельного путешествия.