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06.05.2021 13:17
Рубрика: Экономика

Сергунина: Более миллиона человек привлек туристический сервис Russpass

Текст: Вадим Сергеев
Фото: Антон Денисов/ РИА Новости Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
Фото: Антон Денисов/ РИА Новости

Количество пользователей туристического сервиса Russpass превысило миллион, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Наталья Сергунина: Тематические туры и маршруты ко Дню Победы появились на Russpass

Эту платформу, где собраны более 2 тысяч туристических маршрутов и услуг, создавало правительство Москвы. Позднее подключились и другие регионы.

"Наряду с общим числом туров, авторских маршрутов, досуговых программ растет и число представленных в сервисе культурных площадок со всей страны. Только музеев сейчас свыше 400", - отметила Наталья Сергунина.

Ruspass предлагает туристам как готовые пакетные предложения, так и варианты для самостоятельного путешествия.

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