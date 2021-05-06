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06.05.2021 15:12
Рубрика: Экономика

Сергунина: В Москве 175 организаций отмечены знаком Safe Travels

Текст: Вадим Сергеев

Во всемирную программу в области безопасности путешествий во время пандемии попали более 170 московских учреждений. Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, они уже получили знаки Safe Travels Discover Moscow.

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"На данный момент нам поступило около 200 заявок на участие в программе. 175 организаций уже проверены специалистами и получили международный знак. Это почти 40 туркомпаний, более 90 гостиниц, а еще музеи, театры, смотровые площадки, рестораны, кафе и другие объекты. Пока что отрасль ориентирована преимущественно на внутренний туризм, но, когда пандемия в мире пойдет на спад, знак Safe Travels может стать дополнительным инструментом для привлечения иностранных путешественников", - отметила Наталья Сергунина.

Среди культурных площадок, получивших специальные знаки, - музей-заповедник "Царицыно", музей Москвы, музей М.А. Булгакова, Дарвиновский музей, Московский государственный музей С.А. Есенина, Политехнический музей, Московский международный дом музыки, театр на Таганке, Московский зоопарк.

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