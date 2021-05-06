Сергунина: В Москве 175 организаций отмечены знаком Safe Travels

Во всемирную программу в области безопасности путешествий во время пандемии попали более 170 московских учреждений. Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, они уже получили знаки Safe Travels Discover Moscow.

"На данный момент нам поступило около 200 заявок на участие в программе. 175 организаций уже проверены специалистами и получили международный знак. Это почти 40 туркомпаний, более 90 гостиниц, а еще музеи, театры, смотровые площадки, рестораны, кафе и другие объекты. Пока что отрасль ориентирована преимущественно на внутренний туризм, но, когда пандемия в мире пойдет на спад, знак Safe Travels может стать дополнительным инструментом для привлечения иностранных путешественников", - отметила Наталья Сергунина.

Среди культурных площадок, получивших специальные знаки, - музей-заповедник "Царицыно", музей Москвы, музей М.А. Булгакова, Дарвиновский музей, Московский государственный музей С.А. Есенина, Политехнический музей, Московский международный дом музыки, театр на Таганке, Московский зоопарк.