Собянин рассказал о программе реконструкции московских поликлиник

В блоге на своем персональном сайте мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о программе реконструкции поликлиник столицы.

"Любой разговор о здравоохранении всегда начинается с обсуждения работы поликлиник. В 2020 году мы всерьез взялись за амбулаторное звено и в течение трех лет приведем в порядок 137 поликлиник", - написал Сергей Собянин.

Поликлиники активно модернизируют - начиная с внешнего облика и заканчивая внутренними помещениями и коммуникациями. После реконструкции все они будут работать по единому стандарту. Разработан он был в 2019 году с участием как медработников, так и горожан в ходе голосования на "Активном гражданине".

"Ремонт поликлиник - это не про создание красивой картинки. Это про комплексную модернизацию. В обновленных учреждениях будет и новое оборудование. В главных зданиях поликлиник установят компьютерные и магнитно-резонансные томографы, аппараты УЗИ, денситометры и оборудование для отслеживания состояния пациентов с сердечными заболеваниями. Филиалы оснастят аппаратами для УЗИ и рентгена, маммографами и оборудованием для функциональной диагностики", - пишет Собянин.

Очень важно, подчеркнул он, что в шаговой доступности от дома во всех филиалах будут работать врачи восьми самых востребованных специальностей: терапевты, офтальмологи, кардиологи, эндокринологи, неврологи, урологи, оториноларингологи и хирурги. В главных зданиях пациентов будут принимать еще и инфекционисты, гастроэнтерологи, пульмонологи, аллергологи-иммунологи и колопроктологи.

Комфортно в обновленных поликлиниках будет и врачам. Их кабинеты обставят удобной мебелью, в каждом медучреждении будут оборудованы буфеты и комнаты отдыха.