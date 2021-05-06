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06.05.2021 10:14
Рубрика: Общество

В Москве проведут профилактику Вечного огня в преддверии Дня Победы

Текст: Ирина Огилько

В преддверии Дня Победы в Москве проведут профилактику Вечного огня. Об этом журналистам рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. Он рассказал, что профилактика занимает примерно 40 минут. Звезду мемориального комплекса приподнимут и отнесут в сторону, каждый из трех запальников горелки тщательно проверят. При необходимости специалисты заменят платиновую спираль. На время проведения работ священное пламя переносится специальным факелом на временную горелку, которая является точной уменьшенной копией основной. После завершения профилактических мероприятий огонь возвращают на звезду.

Фото: Пресс-служба Росгвардии
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Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что Вечный огонь более полувека находится под круглосуточным контролем специалистов столичного газового хозяйства. Его бесперебойную работу обеспечивает уникальная горелка из трех запальников. При нештатной ситуации сигнал сразу поступает в диспетчерскую и на место выезжают специалисты. Ежедневно они проверяют состояние системы. Раз в месяц проводят осмотр и дважды в год - профилактику. Мемориал оснащен системой тройного резервирования, поэтому ни дождь, ни снег, ни ветер никогда не смогут погасить пламя.

Напомним, что впервые у стен Кремля зажгли священный огонь 8 мая 1967 года.

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