Раскупившие к лету самокаты москвичи столкнулись с проблемой: в некоторые госучреждения и ТЦ перестали пускать со "своим транспортом". Оставить же его бывает негде: в центре города наметился ощутимый дефицит самокатных парковок. На одном из правовых форумов в интернете москвичка Наталья жалуется: уже несколько раз ее не пустили в магазин с личным самокатом. "Парковок поблизости нет, предложили оставить мое имущество просто за дверью, - пишет она. - Но это последняя дорогая модель, и бросить самокат без присмотра жаль". Таких эпизодов - множество.

"Подобные случаи мы фиксируем с 2014 года, - рассказал "РГ" основатель движения городских самокатов Let`s Kick Александр Нилов. - Бывает, что людей не пускают даже со сложенными моделями. Самые резонансные конфликты были в ТЦ "Европейский" и "Афимолл". Чаще всего там ссылались на внутренние правила торговых предприятий".

"Самокат - такая же ваша личная вещь, как часы или телефон, - комментирует "РГ" ситуацию юрист Никита Тарновский. - Поэтому, если не пускают с ним, вы имеете право вызвать полицию и зафиксировать этот факт". Есть и другая сторона, напоминает председатель коллегии адвокатов "ЮрСити" Виктория Шакина. Организации, и частные, и государственные, имеют право устанавливать свои правила пропускного режима. Например, с самокатом точно не пустят в Арбитражный суд столицы.

В этом году должно появиться более 1300 новых парковок

В пресс-службе департамента транспорта сообщают, что в городе уже сейчас есть более 2 тысяч парковок для велосипедов, к ним можно "посадить на цепь" и самокаты. В этом году должно появиться еще 1300 таких зон. Как отмечают в Let`s Kick, проблема не в количестве парковок, а в их хаотичном расположении. В этом году обещают обустроить места у зданий центров "Мои документы", библиотек, поликлиник и бизнес-центров.