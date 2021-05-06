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Текст:   Ирина Рыбникова 
22:13 06.05.2021
Российская газета - Столичный выпуск № 99(8450)

Не надо грязи

В Подмосковье больше не будут строить дома с мусоропроводами

В Подмосковье начали действовать новые стандарты строительства жилья. Застройщики теперь должны соблюдать ряд требований, призванных сделать проживание в их домах более удобным и экологичным. Например, на входе в подъезды больше не должно быть лестниц, которые мамы с колясками и люди с ограниченными возможностями вынуждены брать приступом. Зато должна быть предусмотрена площадка для парковки велосипедов и самокатов - их больше не нужно тащить на горбу в квартиру. И все новые дома будут строиться без мусоропроводов.

От них отказались по двум причинам. Во-первых, чтобы сохранять чистоту в подъездах - не секрет, что площадки у мусоропроводов считаются самыми грязными местами в подъезде. К тому же некоторые жители верхних этажей частенько оставляют свои мусорные пакеты на выходе из подъезда, мол, дворник все равно ежедневно чистит мусоропровод - заодно подберет. Брошенным у подъезда мешкам с мусором особенно радуются тараканы, крысы и дворовые коты, растаскивающие останки чьих-то обедов и ужинов по окрестностям. Во-вторых, мусоропроводы мешают вовлекать жителей в процесс раздельного сбора отходов. Причем собирать вторсырье в отдельный пакет люди согласны. Но вот выносить его на контейнерную площадку многие ленятся. На сортировочном комплексе вторсырье отберут и из обычного мусора, но тогда оно будет нуждаться в дополнительной обработке. "Там, где есть мусоропровод, качественный раздельный сбор невозможен. Это уже не то вторичное сырье, которое можно быстро использовать в переработке", - считает министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Там, где есть мусоропровод, качественный раздельный сбор невозможен

Избавляться от существующих мусоропроводов в массовом порядке не собираются. "Это можно сделать только по решению собственников", - уточняет Велиховский. Решение можно принять в любое время, но удобнее всего это будет сделать в процессе капремонта дома. Тогда мусоропроводы можно будет не просто заварить по крышке люка, а заделать капитально. Однако в ассоциации "ЖКХ и городская среда" считают, что жители новых домов с мусоропроводами избавляться от них не захотят. "Люди платили деньги за возможность выбрасывать мусор в домашнем халате и тапочках. Предложи им сейчас пользоваться только контейнерной площадкой, которая может находиться в паре сотен метров от их квартиры, многие посчитают это падением комфорта жизни", - рассказал "РГ" эксперт ассоциации Алексей Батурин. А вот в старых домах, по его мнению, процесс избавления от мусоропроводов может пойти быстрее.

Как жильцам дома открыть или закрыть мусоропровод

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