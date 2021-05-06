В столице из-за ураганного ветра пострадали два человека

Два человека пострадали от сильного ветра в столице. Об этом сообщает telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы.

По данным комплекса, один мужчина получил травмы с результате падения дерева. Инцидент произошел на территории Востряковского кладбища. Является ли он посетителем или сотрудником - не сообщается. Еще одно дерево упало на женщину, отдыхавшую во дворе на Шоссейной улице. Оба человека госпитализированы в больницы.

Напомним, что городские службы и службы спасения работают в режиме повышенной готовности. В парках, зонах отдыха жителей предупреждают о плохих погодных условиях. Москвичей просят не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. И, по возможности, отказаться от прогулок до 20:00.