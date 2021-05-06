В столичном регионе объявили желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр России объявил желтый уровень погодной опасности в столичном регионе. До конца текущего дня в Москве и области ожидается местами сильный ветер. Об этом сообщается на сайте Гидромецентра.

Согласно прогнозу, днем ветер местами может достигать 20 метров в секунду, при этом столбики термометров могут подняться до отметки 19 градусов тепла в городе и до 20 - в области. Днем кратковременный дождь.

Отмечается, что причиной усиления ветра является западный циклон, центр которого движется с южной акватории Балтийского моря на северо-восток.