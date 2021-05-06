Власти Москвы опровергли информацию об обрушениях в домах из-за ветра

До 20:00 в Москве будет бушевать ураганный ветер. Два человека пострадали и 44 автомобиля разбито от падения деревьев. При этом информация об обрушениях в домах на юго-западе и западе столицы не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.

"В нежилом здании по адресу Профсоюзная, 70 из-за сильных порывов ветра оторвало небольшой участок металлического покрытия парапета. Пострадавших нет, - сообщает пресс-служба. - В жилом доме на Кутузовском проспекте, 82 сильный ветер незначительно повредил остекление балкона".