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06.05.2021 14:22
Рубрика: Происшествия

Знакомство на улице обернулось для москвички потерей 50 тысяч рублей

Текст: Михаил Фалалеев

Начиналось все романтично: в столичном районе Кузьминки молодой человек познакомился на улице с 27-летней девушкой.

Москвича, пытавшегося купить валюту, ограбили на 3 миллиона рублей

После прогулки по городу кавалер пригласил новую знакомую к себе в гости, рассказывают в пресс-службе УВД по ЮВАО Москвы. Девушка согласилась и поехала к нему. Но, когда они вошли, в дверь постучали. В квартиру вошли двое мужчин. Угрожая ножом, они вырвали из рук девушки сумку и потребовали разблокировать телефон для перевода денег. Перевели на свой счет 50 тысяч рублей и скрылись. Сумку, правда, вернули. Понятно, что все трое были в сговоре.

Полицейские задержали троих разбойников 24 и 25 лет, один из них был ранее судим. Все они взяты под стражу и могут потерять свободу на 10 лет.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Москва ГУМВД Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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