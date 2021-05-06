Евгений Миронов создаст фильм о Владимире Арсеньеве

Во Владивосток прибыли Народный артист России Евгений Миронов и сценарист Илья Тилькин, которые создадут фильм о жизни исследователя и писателя Владимира Клавдиевича Арсеньева. Об этом сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

Подготовка к работе над фильмом началась с посещения мемориального дома-музея Арсеньева, который находится во Владивостоке на улице, названной в честь исследователя.

"Мне кажется несправедливым то, что о нем нет до сих пор серьезного художественного фильма. Да, Куросава снял "Дерсу Узала" и получил "Оскара" - это все знают, но прошло много лет. Сегодня можно рассказать об этом более расширенно, для чего мы и ходим по разным местам, собираем, как можно больше материала, чтобы как можно масштабнее рассказать об этой фигуре", - говорит Евгений Миронов.

Идея создания фильма принадлежит самому актеру и губернатору Приморья Олегу Кожемяко.

"Исследования, проведенные Владимиром Клавдиевичем, позволили увидеть все стороны жизни края: этнографию, географию, климатические условия. Народы, которые здесь проживают, их обычаи. Все это описано в его трудах. Поэтому для жителей Приморья и всего Дальнего Востока картина и имеет такое огромное значение", - заявил Олег Кожемяко.

Пока неизвестен формат фильма: возможно, это будет полнометражная картина, возможно, сериал. По словам Евгения Миронова, ясно одно - это будет масштабный фильм о масштабном человеке. Еще нет сценария, не утвержден режиссер и рано оговорить об актерском составе.

"Меня потрясло, насколько он - настоящий патриот, который все время пробивался, шел к своей цели и во времена царской России, и в безвременье, и при советской власти. Насколько его никто не слышал. Это какое-то тотальное одиночество. Время было очень сложное, когда он ничего не мог изменить... Выбивал деньги на свои походы, как будто это было нужно ему одному", - заявил Евгений Миронов.

Во время визита в край команда проекта побывала также региональном отделении Русского географического общества и Учебно-научном музее Дальневосточного федерального университета. В ближайшее время группа кинематографистов посетит село Красный Яр в Пожарском районе - место, где проживают представители коренных народов Приморья.