Евгений Миронов создаст фильм о Владимире Арсеньеве

Новости

Глава Amazon за два дня продал акций на сумму 1,95 миллиарда долларов 05:36
Принца Лихтенштейна обвинили в убийстве самого большого в Румынии медведя 05:25
Глава ВОЗ поддержал предложение США отказаться от патентов на вакцины 04:45
Нарколог рассказал о влиянии алкоголя на организм переболевших COVID-19 04:20
Бродвей начал готовиться к продаже билетов на шоу осенью 04:00
Британия направит два военных корабля в Ла-Манш после угроз Франции 03:25
Непал приостановит международное авиасообщение из-за пандемии 02:55
SpaceX сообщила об успешных испытаниях прототипа корабля Starship 02:23
Президент Сербии предложил давать 25 евро за прививку от коронавируса 01:30
В столице Колумбии приостановили вакцинацию из-за беспорядков 00:58
Двое словацких депутатов покинут свои посты из-за нарушения карантина 00:38
В Египте ужесточили коронавирусные ограничения 00:28
ВТО призвала увеличить поставки вакцин от COVID-19 из РФ, КНР и Бразилии 05.05.2021
Небензя заявил о "неудобной" для Запада правде об Украине 05.05.2021
Бывший спикер палаты представителей Орегона арестован за торговлю людьми 05.05.2021
Псаки уклонилась от прямого ответа на решение Facebook по Трампу 05.05.2021
Во Франции полицейский погиб в перестрелке с преступниками 05.05.2021
Главы МИД G7 призвали провести справедливые выборы в Сирии 05.05.2021
"Крылья Советов", "Оренбург" и "Алания" не получили лицензию для РПЛ 05.05.2021
Том Хиддлстон объявил об изменении даты премьеры сериала "Локи" 05.05.2021
Сборная России примет Хорватию в "Лужниках", а Мальту - в Волгограде 05.05.2021
Эндрю Гарфилд впервые высказался об участии в новом "Человеке-пауке" 05.05.2021
Атомная подлодка "Казань" 7 мая войдет в состав ВМФ 05.05.2021
Лукашенко поручил довести до Европы "перспективы" в случае новых санкций 05.05.2021
В Лондоне появится дипмиссия Евросоюза 05.05.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Верховный суд защитил право наследников банкрота на квартиру
Верховный суд защитил право наследников банкрота на квартиру
Кому придется сдавать анализы для получения водительской медсправки
Кому придется сдавать анализы для получения водительской медсправки
06.05.2021 05:20
Рубрика: Культура

Евгений Миронов создаст фильм о Владимире Арсеньеве

Текст: Ольга Журман
Фото: Пресс-служба правительства Приморского края Фото: Пресс-служба правительства Приморского края
Фото: Пресс-служба правительства Приморского края

Во Владивосток прибыли Народный артист России Евгений Миронов и сценарист Илья Тилькин, которые создадут фильм о жизни исследователя и писателя Владимира Клавдиевича Арсеньева. Об этом сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

Подготовка к работе над фильмом началась с посещения мемориального дома-музея Арсеньева, который находится во Владивостоке на улице, названной в честь исследователя.

Фото: Из архива издательства "Рубеж"
В Приморье впервые выйдет полное собрание сочинений Арсеньева

"Мне кажется несправедливым то, что о нем нет до сих пор серьезного художественного фильма. Да, Куросава снял "Дерсу Узала" и получил "Оскара" - это все знают, но прошло много лет. Сегодня можно рассказать об этом более расширенно, для чего мы и ходим по разным местам, собираем, как можно больше материала, чтобы как можно масштабнее рассказать об этой фигуре", - говорит Евгений Миронов.

Идея создания фильма принадлежит самому актеру и губернатору Приморья Олегу Кожемяко.

"Исследования, проведенные Владимиром Клавдиевичем, позволили увидеть все стороны жизни края: этнографию, географию, климатические условия. Народы, которые здесь проживают, их обычаи. Все это описано в его трудах. Поэтому для жителей Приморья и всего Дальнего Востока картина и имеет такое огромное значение", - заявил Олег Кожемяко.

Пока неизвестен формат фильма: возможно, это будет полнометражная картина, возможно, сериал. По словам Евгения Миронова, ясно одно - это будет масштабный фильм о масштабном человеке. Еще нет сценария, не утвержден режиссер и рано оговорить об актерском составе.

"Меня потрясло, насколько он - настоящий патриот, который все время пробивался, шел к своей цели и во времена царской России, и в безвременье, и при советской власти. Насколько его никто не слышал. Это какое-то тотальное одиночество. Время было очень сложное, когда он ничего не мог изменить... Выбивал деньги на свои походы, как будто это было нужно ему одному", - заявил Евгений Миронов.

Во время визита в край команда проекта побывала также региональном отделении Русского географического общества и Учебно-научном музее Дальневосточного федерального университета. В ближайшее время группа кинематографистов посетит село Красный Яр в Пожарском районе - место, где проживают представители коренных народов Приморья.

В регионах Культура Кино и ТВ Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

Главное сегодня

Небензя заявил о "неудобной" для Запада правде об Украине
Британия направит два военных корабля в Ла-Манш после угроз Франции
В Центре Чумакова назвали средство защиты от коронавируса
SpaceX сообщила об успешных испытаниях прототипа корабля Starship
Меркель: Между США и Германией нет единства по "Северному потоку-2"
Пять театральных премьер праздничного мая
Ильдар Абдразаков: Опера не знает границ и объединяет людей