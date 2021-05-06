Минский моторный завод поставит двигатели в Читу

Примером перспективной кооперации считают забайкальские специалисты сотрудничество с Минским моторным заводом, который зарекомендовал себя выпуском более 100 надежных модификаций двигателей. Белорусское предприятие уже готовится к серийным поставкам своей продукции для нового предприятия по производству спецтехники в Чите, сообщает пресс-служба завода.

Машина, созданная россиянами, полагают эксперты, достаточно перспективна и способна подстроится почти под любой вид деятельности. Во-первых, она ценится многофункциональностью, а во-вторых, уверенности в ее работе добавляет и большой спрос на аналогичную технику.

Сотрудничество с забайкальской компанией началось почти три года назад по просьбе партнеров поставить на строящийся в Чите завод опытный двигатель, чтобы использовать эту модель на одноковшовых погрузчиках грузоподъемностью три тонны.

Белорусские конструкторы не заставили себя долго ждать с ответом. Специально для сибиряков было разработано новое исполнение серийного мотора с оригинальной комплектацией. Его особенности, пояснили изготовители, заключаются в применение картера маховика с присоединительными размерами по международному стандарту SAE 3 и топливного насоса с механическим регулятором. Кроме того, на ММЗ по желанию заказчика на двигатель были установлены датчики температуры охлаждающей жидкости, давления масла и засоренности воздушного фильтра.

Недавно читинский завод по производству фронтальных погрузчиков был окончательно введен в эксплуатацию. Его покупателями станут горнодобывающие и дорожно-строительные компании. А в перспективе планируется продажа спецтехники предприятиям, работающим в лесной и сельскохозяйственной отраслях.

Следует добавить, что продукция ММЗ поставляются на конвейеры 49 предприятий Синеокой, стран СНГ и дальнего зарубежья. Она востребована в более чем 50 странах Европы, Азии и Африки, Северной и Латинской Америки.