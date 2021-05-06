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06.05.2021 04:15
Рубрика: Общество

Первая партия российской вакцины поступила в Индию

Текст: Татьяна Дмитракова
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Управление по контролю за оборотом лекарственных средств Индии выдало разрешение фармацевтической компании Dr. Reddy"s, которая является лицензированным дистрибьютором вакцины Sputnik V в Индии, на импорт российского медикамента для экстренного использования. Первая партия из 150 тысяч доз этого препарата доставлена в адрес Dr. Reddy"s в Хайдарабаде. Ожидается, что ее поступление приумножит усилия Индии по расширению вакцинации граждан, несмотря на то, что в третью фазу прививочной кампании, стартовавшую 1 мая, страна вступила с ограниченными запасами лекарств.

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"Мы рады сообщить, что первая партия в 150 тысяч доз поступила в Хайдарабад из России. Разгрузка произойдет, как только будут получены необходимые разрешения, на что уйдет несколько дней. Этот начальный объем мы направим по различным каналам в качестве пилотного для выстраивания цепочки поставок в целях развертывания более масштабной программы вакцинации", - говорится в заявлении компании.

- Это подтверждает нашу решимость бороться с эпидемией COVID-19 в Индии, используя весь наш набор лекарственных средств и вакцин, - сказал Дипак Сапра, исполнительный директор по направлению "Активные фармацевтические ингредиенты и услуги" компании Dr. Reddy"s.

Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который занимается маркетингом Sputnik V по всему миру, выразил надежду, что вакцина российского производства поможет Индии смягчить кризис, вызванный второй волной COVID-19. Одобренная группой экспертов поставка препарата усилит ответные меры Индии на распространение пандемии, в то время как несколько государств подняли тему нехватки вакцин, что заставило их внести изменения в планы вакцинации. Российская разработка вскоре будет введена в программу вакцинации в Индии, и ожидается, что это поможет стране возобновить борьбу с пандемией. В минувшую субботу Индия начала вакцинацию людей в возрасте старше 18 лет в рамках третьей фазы прививочной кампании.

Ранее РФПИ подписал соглашения с пятью ведущими индийскими производителями о выпуске свыше 850 миллионов доз. Поставлена задача производить в Индии к лету более 50 миллионов доз в месяц. В беседе с президентом России Владимиром Путиным премьер-министр Индии Нарендра Моди подчеркнул, что Sputnik V является эффективным инструментом в борьбе с COVID-19.

60 стран уже одобрили российский препарат, недавно к их числу присоединились Турция, Чили и Албания. Эксперты отмечают, что вакцина, запуск которой был встречен со скептицизмом, оказалась "научной и политической победой" президента Путина и России. В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, создавшем вакцину, часто заявляли, что она является одним из лучших в мире медикаментов против COVID-19.

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Выразив радость по поводу поставки первой партии вакцины, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Индия Николай Кудашев заявил, что скоро начнется местное производство препарата и планируется постепенно увеличить его выпуск до 850 миллионов доз в год.

- Рад сообщить, что первая партия российской вакцины доставлена в Хайдарабад! Поскольку Россия и Индия продолжают целенаправленные совместные усилия по борьбе с COVID-19, этот шаг особенно важен для поддержки стараний индийского правительства по смягчению смертоносной второй волны заболевания и спасению жизней, - сказал посол.

Российский дипломат сообщил, что эффективность российского медикамента - одна из самых высоких в мире, и эта вакцина также будет эффективна против новых штаммов вируса.

- С нетерпением ожидаем дальнейшего расширения нашего двустороннего и многостороннего сотрудничества с Индией, чтобы остановить пандемию, - добавил он.

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