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06.05.2021 11:00
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 7 639 случаев COVID-19 в 83 регионах

Текст: Любовь Проценко
Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 13,4% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 2114
  • 2 Санкт-Петербург 715
  • 3 Московская область 600
  • 4 Ростовская область 211
  • 5 Воронежская область 144
  • 6 Саратовская область 126
  • 7 Иркутская область 124
  • 8 Нижегородская область 117
  • 9 Красноярский край 109
  • 10 Республика Саха (Якутия) 103
  • 11 Челябинская область 102
  • 12 Республика Крым 101
  • 13 Свердловская область 101
  • 14 Краснодарский край 100
  • 15 Волгоградская область 97
  • 16 Самарская область 97
  • 17 Пермский край 96
  • 18 Республика Башкортостан 93
  • 19 Ульяновская область 85
  • 20 Ленинградская область 81
  • 21 Ярославская область 80
  • 22 Пензенская область 80
  • 23 Белгородская область 73
  • 24 Новосибирская область 73
  • 25 Курская область 69
  • 26 Брянская область 66
  • 27 Алтайский край 66
  • 28 Тверская область 65
  • 29 Кировская область 65
  • 30 Ивановская область 63
  • 31 Липецкая область 63
  • 32 Кемеровская область 63
  • 33 Калужская область 55
  • 34 Владимирская область 55
  • 35 Тюменская область 53
  • 36 Тульская область 52
  • 37 Архангельская область 51
  • 38 Республика Чувашия 51
  • 39 Ханты-Мансийский автономный округ 51
  • 40 Оренбургская область 51
  • 41 Орловская область 50
  • 42 Омская область 50
  • 43 Республика Дагестан 45
  • 44 Калининградская область 44
  • 45 Рязанская область 43
  • 46 Смоленская область 42
  • 47 Астраханская область 42
  • 48 Удмуртская Республика 42
  • 49 Тамбовская область 40
  • 50 Ставропольский край 40
  • 51 Республика Карелия 39
  • 52 Вологодская область 38
  • 53 Курганская область 36
  • 54 Псковская область 35
  • 55 Республика Татарстан 32
  • 56 Новгородская область 31
  • 57 Костромская область 29
  • 58 Республика Мордовия 28
  • 59 Республика Коми 26
  • 60 Забайкальский край 26
  • 61 Республика Бурятия 24
  • 62 Мурманская область 23
  • 63 Томская область 22
  • 64 Приморский край 22
  • 65 Республика Хакасия 21
  • 66 Кабардино-Балкарская Республика 21
  • 67 Севастополь 20
  • 68 Хабаровский край 19
  • 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 17
  • 70 Республика Калмыкия 15
  • 71 Республика Марий Эл 14
  • 72 Республика Тыва 13
  • 73 Амурская область 13
  • 74 Чеченская Республика 12
  • 75 Карачаево-Черкесская Республика 11
  • 76 Республика Ингушетия 10
  • 77 Камчатский край 9
  • 78 Республика Адыгея 9
  • 79 Сахалинская область 9
  • 80 Республика Северная Осетия-Алания 9
  • 81 Магаданская область 4
  • 82 Республика Алтай 2
  • 83 Еврейская автономная область 1

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 855128 случаев (+0,16%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%
  • 2. Республика Алтай 0,01%
  • 3. Еврейская автономная область 0,02%
За последние сутки подтверждена 351 смерть
  1. Москва 59
  2. Санкт-Петербург 35
  3. Краснодарский край 12
  4. Самарская область 11
  5. Красноярский край 11
  6. Свердловская область 10
  7. Московская область 9
  8. Ленинградская область 9
  9. Пермский край 9
  10. Нижегородская область 9
  11. Воронежская область 8
  12. Иркутская область 8
  13. Тульская область 6
  14. Волгоградская область 6
  15. Ростовская область 6
  16. Удмуртская Республика 6
  17. Ульяновская область 6
  18. Челябинская область 6
  19. Тверская область 5
  20. Архангельская область 5
  21. Республика Крым 5
  22. Ставропольский край 5
  23. Пензенская область 5
  24. Саратовская область 5
  25. Тюменская область 5
  26. Алтайский край 5
  27. Новосибирская область 5
  28. Владимирская область 4
  29. Рязанская область 4
  30. Смоленская область 4
  31. Вологодская область 4
  32. Калининградская область 4
  33. Оренбургская область 4
  34. Белгородская область 3
  35. Курская область 3
  36. Липецкая область 3
  37. Орловская область 3
  38. Курганская область 3
  39. Республика Саха (Якутия) 3
  40. Брянская область 2
  41. Ивановская область 2
  42. Костромская область 2
  43. Тамбовская область 2
  44. Ярославская область 2
  45. Псковская область 2
  46. Севастополь 2
  47. Республика Дагестан 2
  48. Республика Чувашия 2
  49. Республика Хакасия 2
  50. Кемеровская область 2
  51. Омская область 2
  52. Республика Карелия 1
  53. Республика Коми 1
  54. Мурманская область 1
  55. Республика Калмыкия 1
  56. Астраханская область 1
  57. Кабардино-Балкарская Республика 1
  58. Карачаево-Черкесская Республика 1
  59. Чеченская Республика 1
  60. Республика Башкортостан 1
  61. Республика Мордовия 1
  62. Кировская область 1
  63. Республика Бурятия 1
  64. Забайкальский край 1
  65. Еврейская автономная область 1

За весь период по России умерло 112 246 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 7 788 человек
  1. Москва 2056
  2. Санкт-Петербург 881
  3. Московская область 446
  4. Саратовская область 212
  5. Псковская область 207
  6. Ростовская область 205
  7. Воронежская область 149
  8. Пермский край 123
  9. Иркутская область 116
  10. Нижегородская область 115
  11. Самарская область 109
  12. Свердловская область 109
  13. Республика Башкортостан 105
  14. Челябинская область 100
  15. Красноярский край 99
  16. Ульяновская область 91
  17. Волгоградская область 89
  18. Краснодарский край 87
  19. Ленинградская область 86
  20. Пензенская область 84
  21. Республика Крым 82
  22. Ярославская область 79
  23. Архангельская область 79
  24. Брянская область 76
  25. Курская область 73
  26. Оренбургская область 73
  27. Калининградская область 71
  28. Астраханская область 71
  29. Кировская область 71
  30. Алтайский край 65
  31. Тверская область 60
  32. Ставропольский край 60
  33. Новгородская область 58
  34. Удмуртская Республика 56
  35. Ханты-Мансийский автономный округ 56
  36. Кемеровская область 56
  37. Орловская область 55
  38. Севастополь 55
  39. Владимирская область 53
  40. Калужская область 52
  41. Тульская область 51
  42. Республика Чувашия 50
  43. Рязанская область 49
  44. Республика Карелия 49
  45. Тюменская область 49
  46. Новосибирская область 49
  47. Омская область 48
  48. Республика Дагестан 44
  49. Забайкальский край 39
  50. Вологодская область 37
  51. Липецкая область 35
  52. Курганская область 34
  53. Ивановская область 32
  54. Тамбовская область 31
  55. Мурманская область 29
  56. Хабаровский край 29
  57. Республика Татарстан 25
  58. Томская область 25
  59. Костромская область 22
  60. Смоленская область 22
  61. Республика Коми 22
  62. Кабардино-Балкарская Республика 21
  63. Приморский край 21
  64. Республика Бурятия 20
  65. Ямало-Ненецкий автономный округ 19
  66. Республика Марий Эл 18
  67. Республика Мордовия 18
  68. Амурская область 17
  69. Республика Хакасия 15
  70. Сахалинская область 15
  71. Республика Калмыкия 14
  72. Белгородская область 13
  73. Чеченская Республика 11
  74. Республика Тыва 9
  75. Республика Северная Осетия - Алания 8
  76. Камчатский край 8
  77. Республика Адыгея 7
  78. Республика Саха (Якутия) 5
  79. Республика Алтай 4
  80. Магаданская область 2
  81. Карачаево-Черкесская Республика 1
  82. Еврейская автономная область 1

За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 472 338.

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