За сутки в России подтверждено 7 639 случаев COVID-19 в 83 регионах

Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 13,4% - без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 2114

2 Санкт-Петербург 715

3 Московская область 600

4 Ростовская область 211

5 Воронежская область 144

6 Саратовская область 126

7 Иркутская область 124

8 Нижегородская область 117

9 Красноярский край 109

10 Республика Саха (Якутия) 103

11 Челябинская область 102

12 Республика Крым 101

13 Свердловская область 101

14 Краснодарский край 100

15 Волгоградская область 97

16 Самарская область 97

17 Пермский край 96

18 Республика Башкортостан 93

19 Ульяновская область 85

20 Ленинградская область 81

21 Ярославская область 80

22 Пензенская область 80

23 Белгородская область 73

24 Новосибирская область 73

25 Курская область 69

26 Брянская область 66

27 Алтайский край 66

28 Тверская область 65

29 Кировская область 65

30 Ивановская область 63

31 Липецкая область 63

32 Кемеровская область 63

33 Калужская область 55

34 Владимирская область 55

35 Тюменская область 53

36 Тульская область 52

37 Архангельская область 51

38 Республика Чувашия 51

39 Ханты-Мансийский автономный округ 51

40 Оренбургская область 51

41 Орловская область 50

42 Омская область 50

43 Республика Дагестан 45

44 Калининградская область 44

45 Рязанская область 43

46 Смоленская область 42

47 Астраханская область 42

48 Удмуртская Республика 42

49 Тамбовская область 40

50 Ставропольский край 40

51 Республика Карелия 39

52 Вологодская область 38

53 Курганская область 36

54 Псковская область 35

55 Республика Татарстан 32

56 Новгородская область 31

57 Костромская область 29

58 Республика Мордовия 28

59 Республика Коми 26

60 Забайкальский край 26

61 Республика Бурятия 24

62 Мурманская область 23

63 Томская область 22

64 Приморский край 22

65 Республика Хакасия 21

66 Кабардино-Балкарская Республика 21

67 Севастополь 20

68 Хабаровский край 19

69 Ямало-Ненецкий автономный округ 17

70 Республика Калмыкия 15

71 Республика Марий Эл 14

72 Республика Тыва 13

73 Амурская область 13

74 Чеченская Республика 12

75 Карачаево-Черкесская Республика 11

76 Республика Ингушетия 10

77 Камчатский край 9

78 Республика Адыгея 9

79 Сахалинская область 9

80 Республика Северная Осетия-Алания 9

81 Магаданская область 4

82 Республика Алтай 2

83 Еврейская автономная область 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 855128 случаев (+0,16%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%

2. Республика Алтай 0,01%

3. Еврейская автономная область 0,02% За последние сутки подтверждена 351 смерть Москва 59 Санкт-Петербург 35 Краснодарский край 12 Самарская область 11 Красноярский край 11 Свердловская область 10 Московская область 9 Ленинградская область 9 Пермский край 9 Нижегородская область 9 Воронежская область 8 Иркутская область 8 Тульская область 6 Волгоградская область 6 Ростовская область 6 Удмуртская Республика 6 Ульяновская область 6 Челябинская область 6 Тверская область 5 Архангельская область 5 Республика Крым 5 Ставропольский край 5 Пензенская область 5 Саратовская область 5 Тюменская область 5 Алтайский край 5 Новосибирская область 5 Владимирская область 4 Рязанская область 4 Смоленская область 4 Вологодская область 4 Калининградская область 4 Оренбургская область 4 Белгородская область 3 Курская область 3 Липецкая область 3 Орловская область 3 Курганская область 3 Республика Саха (Якутия) 3 Брянская область 2 Ивановская область 2 Костромская область 2 Тамбовская область 2 Ярославская область 2 Псковская область 2 Севастополь 2 Республика Дагестан 2 Республика Чувашия 2 Республика Хакасия 2 Кемеровская область 2 Омская область 2 Республика Карелия 1 Республика Коми 1 Мурманская область 1 Республика Калмыкия 1 Астраханская область 1 Кабардино-Балкарская Республика 1 Карачаево-Черкесская Республика 1 Чеченская Республика 1 Республика Башкортостан 1 Республика Мордовия 1 Кировская область 1 Республика Бурятия 1 Забайкальский край 1 Еврейская автономная область 1 За весь период по России умерло 112 246 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 7 788 человек Москва 2056 Санкт-Петербург 881 Московская область 446 Саратовская область 212 Псковская область 207 Ростовская область 205 Воронежская область 149 Пермский край 123 Иркутская область 116 Нижегородская область 115 Самарская область 109 Свердловская область 109 Республика Башкортостан 105 Челябинская область 100 Красноярский край 99 Ульяновская область 91 Волгоградская область 89 Краснодарский край 87 Ленинградская область 86 Пензенская область 84 Республика Крым 82 Ярославская область 79 Архангельская область 79 Брянская область 76 Курская область 73 Оренбургская область 73 Калининградская область 71 Астраханская область 71 Кировская область 71 Алтайский край 65 Тверская область 60 Ставропольский край 60 Новгородская область 58 Удмуртская Республика 56 Ханты-Мансийский автономный округ 56 Кемеровская область 56 Орловская область 55 Севастополь 55 Владимирская область 53 Калужская область 52 Тульская область 51 Республика Чувашия 50 Рязанская область 49 Республика Карелия 49 Тюменская область 49 Новосибирская область 49 Омская область 48 Республика Дагестан 44 Забайкальский край 39 Вологодская область 37 Липецкая область 35 Курганская область 34 Ивановская область 32 Тамбовская область 31 Мурманская область 29 Хабаровский край 29 Республика Татарстан 25 Томская область 25 Костромская область 22 Смоленская область 22 Республика Коми 22 Кабардино-Балкарская Республика 21 Приморский край 21 Республика Бурятия 20 Ямало-Ненецкий автономный округ 19 Республика Марий Эл 18 Республика Мордовия 18 Амурская область 17 Республика Хакасия 15 Сахалинская область 15 Республика Калмыкия 14 Белгородская область 13 Чеченская Республика 11 Республика Тыва 9 Республика Северная Осетия - Алания 8 Камчатский край 8 Республика Адыгея 7 Республика Саха (Якутия) 5 Республика Алтай 4 Магаданская область 2 Карачаево-Черкесская Республика 1 Еврейская автономная область 1 За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 472 338. Первая партия российской вакцины поступила в Индию