За сутки в России подтверждено 7 639 случаев COVID-19 в 83 регионах

Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 13,4% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 2114
- 2 Санкт-Петербург 715
- 3 Московская область 600
- 4 Ростовская область 211
- 5 Воронежская область 144
- 6 Саратовская область 126
- 7 Иркутская область 124
- 8 Нижегородская область 117
- 9 Красноярский край 109
- 10 Республика Саха (Якутия) 103
- 11 Челябинская область 102
- 12 Республика Крым 101
- 13 Свердловская область 101
- 14 Краснодарский край 100
- 15 Волгоградская область 97
- 16 Самарская область 97
- 17 Пермский край 96
- 18 Республика Башкортостан 93
- 19 Ульяновская область 85
- 20 Ленинградская область 81
- 21 Ярославская область 80
- 22 Пензенская область 80
- 23 Белгородская область 73
- 24 Новосибирская область 73
- 25 Курская область 69
- 26 Брянская область 66
- 27 Алтайский край 66
- 28 Тверская область 65
- 29 Кировская область 65
- 30 Ивановская область 63
- 31 Липецкая область 63
- 32 Кемеровская область 63
- 33 Калужская область 55
- 34 Владимирская область 55
- 35 Тюменская область 53
- 36 Тульская область 52
- 37 Архангельская область 51
- 38 Республика Чувашия 51
- 39 Ханты-Мансийский автономный округ 51
- 40 Оренбургская область 51
- 41 Орловская область 50
- 42 Омская область 50
- 43 Республика Дагестан 45
- 44 Калининградская область 44
- 45 Рязанская область 43
- 46 Смоленская область 42
- 47 Астраханская область 42
- 48 Удмуртская Республика 42
- 49 Тамбовская область 40
- 50 Ставропольский край 40
- 51 Республика Карелия 39
- 52 Вологодская область 38
- 53 Курганская область 36
- 54 Псковская область 35
- 55 Республика Татарстан 32
- 56 Новгородская область 31
- 57 Костромская область 29
- 58 Республика Мордовия 28
- 59 Республика Коми 26
- 60 Забайкальский край 26
- 61 Республика Бурятия 24
- 62 Мурманская область 23
- 63 Томская область 22
- 64 Приморский край 22
- 65 Республика Хакасия 21
- 66 Кабардино-Балкарская Республика 21
- 67 Севастополь 20
- 68 Хабаровский край 19
- 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 17
- 70 Республика Калмыкия 15
- 71 Республика Марий Эл 14
- 72 Республика Тыва 13
- 73 Амурская область 13
- 74 Чеченская Республика 12
- 75 Карачаево-Черкесская Республика 11
- 76 Республика Ингушетия 10
- 77 Камчатский край 9
- 78 Республика Адыгея 9
- 79 Сахалинская область 9
- 80 Республика Северная Осетия-Алания 9
- 81 Магаданская область 4
- 82 Республика Алтай 2
- 83 Еврейская автономная область 1
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 855128 случаев (+0,16%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%
- 2. Республика Алтай 0,01%
- 3. Еврейская автономная область 0,02%
За последние сутки подтверждена 351 смерть
- Москва 59
- Санкт-Петербург 35
- Краснодарский край 12
- Самарская область 11
- Красноярский край 11
- Свердловская область 10
- Московская область 9
- Ленинградская область 9
- Пермский край 9
- Нижегородская область 9
- Воронежская область 8
- Иркутская область 8
- Тульская область 6
- Волгоградская область 6
- Ростовская область 6
- Удмуртская Республика 6
- Ульяновская область 6
- Челябинская область 6
- Тверская область 5
- Архангельская область 5
- Республика Крым 5
- Ставропольский край 5
- Пензенская область 5
- Саратовская область 5
- Тюменская область 5
- Алтайский край 5
- Новосибирская область 5
- Владимирская область 4
- Рязанская область 4
- Смоленская область 4
- Вологодская область 4
- Калининградская область 4
- Оренбургская область 4
- Белгородская область 3
- Курская область 3
- Липецкая область 3
- Орловская область 3
- Курганская область 3
- Республика Саха (Якутия) 3
- Брянская область 2
- Ивановская область 2
- Костромская область 2
- Тамбовская область 2
- Ярославская область 2
- Псковская область 2
- Севастополь 2
- Республика Дагестан 2
- Республика Чувашия 2
- Республика Хакасия 2
- Кемеровская область 2
- Омская область 2
- Республика Карелия 1
- Республика Коми 1
- Мурманская область 1
- Республика Калмыкия 1
- Астраханская область 1
- Кабардино-Балкарская Республика 1
- Карачаево-Черкесская Республика 1
- Чеченская Республика 1
- Республика Башкортостан 1
- Республика Мордовия 1
- Кировская область 1
- Республика Бурятия 1
- Забайкальский край 1
- Еврейская автономная область 1
За весь период по России умерло 112 246 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 7 788 человек
- Москва 2056
- Санкт-Петербург 881
- Московская область 446
- Саратовская область 212
- Псковская область 207
- Ростовская область 205
- Воронежская область 149
- Пермский край 123
- Иркутская область 116
- Нижегородская область 115
- Самарская область 109
- Свердловская область 109
- Республика Башкортостан 105
- Челябинская область 100
- Красноярский край 99
- Ульяновская область 91
- Волгоградская область 89
- Краснодарский край 87
- Ленинградская область 86
- Пензенская область 84
- Республика Крым 82
- Ярославская область 79
- Архангельская область 79
- Брянская область 76
- Курская область 73
- Оренбургская область 73
- Калининградская область 71
- Астраханская область 71
- Кировская область 71
- Алтайский край 65
- Тверская область 60
- Ставропольский край 60
- Новгородская область 58
- Удмуртская Республика 56
- Ханты-Мансийский автономный округ 56
- Кемеровская область 56
- Орловская область 55
- Севастополь 55
- Владимирская область 53
- Калужская область 52
- Тульская область 51
- Республика Чувашия 50
- Рязанская область 49
- Республика Карелия 49
- Тюменская область 49
- Новосибирская область 49
- Омская область 48
- Республика Дагестан 44
- Забайкальский край 39
- Вологодская область 37
- Липецкая область 35
- Курганская область 34
- Ивановская область 32
- Тамбовская область 31
- Мурманская область 29
- Хабаровский край 29
- Республика Татарстан 25
- Томская область 25
- Костромская область 22
- Смоленская область 22
- Республика Коми 22
- Кабардино-Балкарская Республика 21
- Приморский край 21
- Республика Бурятия 20
- Ямало-Ненецкий автономный округ 19
- Республика Марий Эл 18
- Республика Мордовия 18
- Амурская область 17
- Республика Хакасия 15
- Сахалинская область 15
- Республика Калмыкия 14
- Белгородская область 13
- Чеченская Республика 11
- Республика Тыва 9
- Республика Северная Осетия - Алания 8
- Камчатский край 8
- Республика Адыгея 7
- Республика Саха (Якутия) 5
- Республика Алтай 4
- Магаданская область 2
- Карачаево-Черкесская Республика 1
- Еврейская автономная область 1
За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 472 338.