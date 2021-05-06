В республике Алтай за три года санитарная авиация спасла более 700 жителей труднодоступных горных сел. А в Чебоксарах небесная "скорая" совершила в апреле уникальный полет.

Небесные "скорые" летают в отдаленные деревни, спасают пациентов с серьезными сердечно-сосудистыми заболеваниями и тяжелыми травмами. Фото: Сергей Михеев

Вертолет санавиации доставил пациентку из Чебоксар в Российский научный центр хирургии имени академика Б.В. Петровского. Это был первый вылет воздушной "скорой" за пределы Чувашии. Случай был нестандартным и сложным. Медики кардиодиспансера сутки боролись за жизнь пациентки.

В полете женщину сопровождала бригада опытных реаниматологов. "Мы постоянно корректировали состояние пациентки. Я безумно рад, что операция прошла успешно!" - рассказал реаниматолог Нумонджон Каримов. Медики провели в небе с пациенткой 4,5 часа.

Кстати, один летный час санавиации стоит 231 тысячу рублей. Деньги поступают из федерального бюджета. Сегодня благодаря нацпроекту "Здравоохранение" скорую медицинскую помощь оказывают и на земле, и по воздуху. Первый вылет вертолет санавиации в Чувашии совершил 9 сентября 2020 года. Сейчас в регионе уже две вертолетные площадки. В планах - оборудовать еще две.

Нацпроект позволил и в Республике Алтай вывести санавиацию на новый уровень. Если в 2019 году вывезли 149 пациентов, то в прошлом году уже более 200. А ведь еще недавно из-за недостатка финансирования авиацию использовали не более пяти-шести раз в год. "Благодаря господдержке санавиация стала в разы доступнее для отдаленных районов", - подчеркивают в министерстве здравоохранения региона.

Один из недавних вызовов бригады Центра медицины катастроф региона - в село Усть-Коксу. Пациента с тяжелой травмой надо было срочно госпитализировать. "Специализированный Ми-8 оснащен всем необходимым реанимационным оборудованием. Не теряя драгоценного времени, начинаем лечение на борту", - рассказали специалисты Центра медицины катастроф.

В "небесную" бригаду входят врач анестезиолог-реаниматолог, медик скорой помощи и пилоты со спецподготовкой. Они летают в отдаленные горные районы и спасают пациентов с серьезными сердечно-сосудистыми заболеваниями, тяжелыми травмами.

Вывозят беременных женщин с осложнениями и детей, в том числе новорожденных. "В этом году мы доставили двух младенцев, - рассказал директор Центра медицины катастроф Андрей Перфильев. - Без своевременной помощи шансов выжить у малышей было немного. Но сегодня с ними уже все хорошо".