В Нижний Новгород прибыл поезд "Мы - армия страны! Мы - армия народа!"

Новости

Минфин сообщил об увеличении объема ФНБ в апреле 14:52
Вышел трейлер фильма про пандемию бессонницы "Неспящие" 14:29
Знакомство на улице обернулось для москвички потерей 50 тысяч рублей 14:22
На Москву надвигается ураган 14:07
От рака костного мозга умер протеже Мадонны, певец Ник Кэймен 14:02
На Мальдивах вводят комендантский час для борьбы с COVID-19 13:53
На Украине завершено расследование дела о крушении АН-26 13:33
Вирусолог назвал "антироссийскими играми" решение конгресса по вакцинам 13:25
Сергунина: Более миллиона человек привлек туристический сервис Russpass 13:17
В Курганской области ремонт дорог покажут на интерактивной карте 13:10
США, Канада и Норвегия примут участие в военной программе Евросоюза 13:01
Лавров дал прогноз по развитию торговли между Россией и Арменией 12:38
Минск и Москва могут осенью подписать пакет "дорожных карт" по интеграции 12:30
Британская разведка ищет гениального мастера оружия 12:24
В Сыктывкаре задержали мужчину, преследовавшего девушек в подъездах 12:19
Мезенцев и Семашко возложили венки к могиле Неизвестного солдата 12:14
Минфин снизит покупки иностранной валюты в резервы 12:11
Первый гид Michelin по Москве презентуют осенью 12:10
Лавров: Россия не оставит без ответа выпады Запада 12:05
Вышел трейлер эротической драмы Пола Верховена "Непорочная дева" 12:03
Вихрь "Фюрхтеготт" обрушил на Петербург аномальные дожди 11:58
Вяльбе будет избираться в совет Международной федерации лыжного спорта 11:57
Песков: Информации о месте встречи Путина и Байдена нет 11:49
Найдена актриса на главную роль в ремейке "Рыжей Сони" 11:49
Гинцбург напомнил о высокой смертности после вакцины Moderna 11:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Верховный суд защитил право наследников банкрота на квартиру
Верховный суд защитил право наследников банкрота на квартиру
Кому придется сдавать анализы для получения водительской медсправки
Кому придется сдавать анализы для получения водительской медсправки
06.05.2021 14:42
Рубрика: Власть

В Нижний Новгород прибыл поезд "Мы - армия страны! Мы - армия народа!"

Текст: Антон Дерябин (Нижний Новгород)
Фото: Антон Дерябин Фото: Антон Дерябин
Фото: Антон Дерябин

6 мая на Московский вокзал Нижнего Новгорода прибыл агитационный поезд "Мы - армия страны! Мы - армия народа!". В 14.00 он уже отправился дальше, - поезд сделает остановки в 51 городе. В столице Приволжья поезд встречали юнармейцы, курсанты военных училищ, воспитанники кадетских школ и просто жители города.

Фото: Сергей Николаев
В Петербург прибыл спецпоезд "Мы - армия страны! Мы - армия народа!"

Двух часов, которые проезд простоял на вокзале, было явно мало - желающих посетить все 17 тематических вагонов было не счесть.

- Мне особенно понравился новый танк Т-90М "Прорыв" и громадная гаубица "Коалиция-СВ", - рассказал "РГ" юнармеец из Бора Денис Брагин. - А еще пробитый "джихадмобиль". В том смысле, что когда вживую видишь такие трофеи, то по-другому ощущаешь победы нашей армии (я так понял, этот автомобиль террористов мы подбили в Сирии).

В вагоне, посвященном борьбе военных с COVID-19, была даже проведена телеконсультация с профессорами Военно-медицинской академии (Санкт-Петербург). В составе поезда был и вагон, целиком посвященный "Юнармии".

- А мне больше всего понравилась выставка с русским оружием, - улыбается еще один юнармеец из Бора Максим Чухутов. - Огромная винтовка "Корд", новые "АК". И еще впечатлил вагон, где рассказывается о борьбе с террористами - там и пояс смертника, и всякие замаскированные бомбы. Я горжусь тем, как наши армия расправляется с этими врагами.

Людей постарше заинтересовал вагон, посвященный Главному храму Вооруженных сил РФ, и мультимедийный комплекс, с помощью которого можно было найти своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

В регионах Власть Безопасность Армия Общество История Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород

Главное сегодня

Песков: Информации о месте встречи Путина и Байдена нет
Мишустин утвердил "дорожную карту" газификации регионов
В Госдуме отвергли обвинения Киева в "аннексии" Азовского моря
Лавров объявил о нормализации ситуации в Нагорном Карабахе на земле
За сутки в России подтверждено 7 639 случаев COVID-19 в 83 регионах
"Полезная книжка": главное из Послания президента Федеральному Собранию
Верховный суд запретил без уважительных причин снижать размер алиментов