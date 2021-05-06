В Нижний Новгород прибыл поезд "Мы - армия страны! Мы - армия народа!"

6 мая на Московский вокзал Нижнего Новгорода прибыл агитационный поезд "Мы - армия страны! Мы - армия народа!". В 14.00 он уже отправился дальше, - поезд сделает остановки в 51 городе. В столице Приволжья поезд встречали юнармейцы, курсанты военных училищ, воспитанники кадетских школ и просто жители города.

Двух часов, которые проезд простоял на вокзале, было явно мало - желающих посетить все 17 тематических вагонов было не счесть.

- Мне особенно понравился новый танк Т-90М "Прорыв" и громадная гаубица "Коалиция-СВ", - рассказал "РГ" юнармеец из Бора Денис Брагин. - А еще пробитый "джихадмобиль". В том смысле, что когда вживую видишь такие трофеи, то по-другому ощущаешь победы нашей армии (я так понял, этот автомобиль террористов мы подбили в Сирии).

В вагоне, посвященном борьбе военных с COVID-19, была даже проведена телеконсультация с профессорами Военно-медицинской академии (Санкт-Петербург). В составе поезда был и вагон, целиком посвященный "Юнармии".

- А мне больше всего понравилась выставка с русским оружием, - улыбается еще один юнармеец из Бора Максим Чухутов. - Огромная винтовка "Корд", новые "АК". И еще впечатлил вагон, где рассказывается о борьбе с террористами - там и пояс смертника, и всякие замаскированные бомбы. Я горжусь тем, как наши армия расправляется с этими врагами.

Людей постарше заинтересовал вагон, посвященный Главному храму Вооруженных сил РФ, и мультимедийный комплекс, с помощью которого можно было найти своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.