В Прикамье осудили продавцов сильнодействующего наркотика

Суд признал виновными в организации сбыта крупной партии сильнодействующих наркотиков двух жителей города Березники Пермского края.

Как пояснили в пресс-службе УФСБ России по Пермскому краю, подсудимые пытались реализовать на территории региона синтетический наркотик N-метилэфедрон. Психологическая зависимость к нему формируется уже после двух-трех употреблений.

Рассмотрев материалы уголовного дела, суд приговорил виновных к лишению свободы сроками на 9 и 12 лет в колониях общего и строгого режима.