В Саратове при пожаре погибла мать с двумя дочерьми

При возгорании частного дома в Саратове погибла 30-летняя местная жительница и две ее малолетние дочери, сообщает региональная прокуратура.

Частный дом по улице Фосфоритная поселка Красный Текстильщик, расположенного в черте города Саратова, загорелся около часа ночи. В этот момент в доме находились 30-летняя женщина, ее 28-летний племянник и две дочери 3-х и 10-ти лет, сообщает Следственное управление СК по региону.

Мужчина успел выбежать на улицу, чтобы позвать на помощь соседей, которым сообщил о пожаре. Однако, вернувшись назад, он увидел, что жилое помещение полностью охвачено огнем. Прибывшие на место пожарные обнаружили останки тел женщины и двоих детей.

"На место происшествия для координации работы правоохранительных органов выезжал прокурор Заводского района Саратова. Семья на учете в органах системы профилактики не состояла, глава семьи находится на заработке в другом регионе", - сообщает прокуратура.

Очаг возгорания, по предварительным данным следкома, мог располагаться в помещении дома. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.