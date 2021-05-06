По известной причине вместо отдыха за границей или на курортах страны многие предпочитают снять на лето дачу или дом в деревне. Спрос на аренду загородной недвижимости вырос. Но услуга эта в массе своей остается в тени, здесь можно угодить в ловушку мошенников, как это случилось с ульяновским журналистом Михаилом Белым. Ульяновское агентство по туризму инициирует проверки соответствующих предложений, дабы легализовать рынок, пополнить казну и исключить аферы.

Сдаем, но не сдаемся

Спрос на аренду дома в прошлом, коронавирусном, году в России оказался выше в 2,2 раза, чем в предыдущий период. Средняя цена в сутки, например, в Саратовской области оказалась на 33 процента выше и достигла четырех тысяч рублей.

Изучение соответствующих предложений по Ульяновской области на "Авито" в преддверии отпускного сезона-2021 показало большой ценовой разброс: от 5 тысяч рублей в месяц до 80 тысяч и более в сутки. Уровень комфорта соответствует цене: от удобств на улице до роскошных усадеб с бассейнами. Бюджетных вариантов уже в апреле - раз-два и обчелся. В общем массиве объявлений господствуют предложения по 10-15 тысяч рублей в сутки.

Впрочем, готовность сдать дачную и жилую недвижимость арендаторам отнюдь не сопровождается желанием "сдаться" налоговикам и сделать соответствующий бизнес легальным.

- Приближается период, когда жители региона начнут массово выходить в отпуск, некоторые воспользуются услугами по долгосрочной аренде недвижимости. Ситуация в этой сфере нас не радует. Если дом используется, допустим, как мини-гостиница, он должен быть внесен в реестр коллективных средств размещения, - поделился мыслями по этому поводу с корреспондентом "РГ" директор Агентства по туризму Ульяновской области Денис Ильин.

Агентство обратилось к правоохранителям с просьбой проверить участников рынка аренды загородного жилья.

Проверил на себе

Ульяновский журналист Михаил Белый известен своими расследованиями весьма запутанных историй. И вот сам угодил в переплет. Найдя на "Авито" подходящий вариант, решил снять на лето дом для всей семьи в селе Ундоры на берегу Волги.

Связавшись по указанному в объявлении телефону, Михаил узнал, что хозяйка дома Инна Льюис якобы проживает в Крыму, где вместе с мужем-британцем строит отель, а в Ульяновске ее представляет директор риелторского агентства "Жемчужина Симбирска" Ирина Булатова. Правда, никакой документальной доверенности госпожа Булатова не предъявила. Более того, в процессе составления договора хозяйка дома Инна Вадимовна волшебным образом превратилась в Ирину Владимировну. Но в тот момент Михаил этого не заметил.

Как и было оговорено, журналист перечислил на счет собственницы дома предоплату 15 тысяч рублей и пять тысяч передал наличными Булатовой.

- Приехав в дом, я застал там мужчину, который показал помещения и участок. Состояние дома меня не устроило: были проблемы с водоснабжением, беспорядок. Но главное, никто не собирался составлять вместе со мной акт приема-передачи ключей. Я мог бы в этом акте указать все замеченные мной недостатки, чтобы их потом не повесили на меня. Этого требует закон. Но ни акта, ни самих ключей у меня до сих пор нет, войти в дом я не могу. Да теперь и не хочу, - рассказал Михаил Белый.

Но расторгнуть договор и вернуть свои кровные оказалось непросто. Связавшись с хозяйкой по телефону, Михаил Белый услышал безапелляционный отказ в возврате денег. Бизнес-леди заявила, что эти средства - не оплата услуги, а некий не подлежащий возврату "депозит". Журналист обратился с соответствующим иском в суд, подал заявления в Федеральную налоговую службу, прокуратуру и Роспотребнадзор. Не осталась в долгу и представительница хозяйки Булатова, направив заявление в полицию и обвинив журналиста в клевете.

Дальнейшее Михаилу интересно уже с профессиональной точки зрения. Он намерен продолжить расследование этой истории, не исключая, что, возможно, натолкнулся на целую схему. Тем же, кому такая ситуация удовольствия не доставит, следует при заключении подобных сделок внимательно изучать документы. А правоохранительным и налоговым органам наконец-то вывести эту сферу из тени.