Биологи рассказали, можно ли заразиться описторхозом от человека

Томские биологи выяснили, какие звенья играют главную роль в распространении описторхоза.

По данным ВОЗ, ежегодно в мире умирает около 7 тысяч людей, зараженных трематодами. В России заболевание, вызываемое одним из видов трематод - описторхами, наиболее распространено в Сибири - в среднем течении Оби.

- Считается, что основной источник заражения - рыба семейства карповых, которая является обязательным промежуточным хозяином в цикле развития червя, - сообщает пресс-служба Томского государственного университета.

Однако, по словам ученых, звеньев, участвующих в передаче этого паразитарного заболевания, намного больше. Промежуточным звеном для паразита служат улитки-битиниды, а окончательными хозяевами могут быть люди, а также домашние и дикие животные.

Исследования биологов показали, что чаще всего личинки трематод обнаруживаются в ельце и язе. Возбудитель описторхоза также встречается в плотве и леще, а также в непромысловых породах рыб - лине, уклейке и пескаре.

А вот у диких животных ученые описторхоза не выявили. Возбудитель не был обнаружен ни у ондатр, ни у медведей, являющихся большими любителями рыбы. У домашних собак трематод пока также не нашли.

- Полученные данные говорят о том, что в круговороте описторхоза в окружающей среде основную роль играет рыба и человек, - объясняет заведующая кафедрой зоологии беспозвоночных БИ ТГУ Анастасия Симакова.

По словам биологов, люди сами нередко выступают источником заражения трематодами. Ученые связывают это, в первую очередь, с тем, что во многих селах хозяйственно-бытовые стоки, а вместе с ними и яйца описторхов, попадают напрямую в водоемы.