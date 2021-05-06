Для семей ввели новые льготы: короткую пятницу и детсады без очереди

В регионах России поддержали новыми льготами молодые семьи, специалистов на селе и детей-сирот. В Кузбассе мамам сократили рабочий день. В других областях будет больше социального жилья, выплат врачам и медикам. Корреспонденты "Российской газеты" рассказывают о законодательных новациях мая, которые вполне могут взять на заметку и в других регионах.

В пятницу мама вернется раньше

Власти Кузбасса на лето установили сокращенную рабочую неделю для сотрудниц администрации регионального правительства, воспитывающих несовершеннолетних детей. И призывают последовать этому примеру остальных работодателей.

По пятницам, с 1 июня по 31 августа, мамы, в том числе и взятых под опеку и попечительство ребятишек, будут работать с 8:30 до 15:00. Постановление об этом подписал губернатор области. В документе говорится, что при этом за женщинами, уходящими домой на несколько часов раньше, будет сохранена средняя заработная плата.

А второй пункт постановления гласит: рекомендовать применение такой практики руководителям не только органов государственной власти и местного самоуправления Кузбасса, но и организаций всех форм собственности. Естественно, такое возможно там, где позволяет режим работы. Цель - предоставить семьям дополнительные возможности для воспитания и развития детей.

В детский сад без очереди

Еще один новый закон приняли в Кузбассе, который помогает семьям. Он касается медиков, которые работают в государственных учреждениях здравоохранения. Теперь их дети имеют право на зачисление в школы и детские сады без очереди.

"До сих пор претендовать в первую очередь на места в государственных и муниципальных садах и школах могли только дети сотрудников прокуратуры, Следственного комитета, полиции, наркоконтроля, органов уголовно-исполнительной системы, таможни и федеральной противопожарной службы, а также военнослужащих по контракту, - напомнил заместитель министра образования и науки Кузбасса Сергей Пфетцер. - Считаю, установление новой меры социальной поддержки скажется позитивно на престиже профессии медицинского работника и снизит кадровый дефицит в больницах и поликлиниках области". По официальным данным, сегодня региону не хватает около 40 процентов специалистов-медиков.

Квартиру в обмен на землю

В Архангельской области будут без торгов предоставлять земельные участки застройщикам, которые безвозмездно передадут часть квартир в новых домах детям-сиротам, а также переселенцам из аварийного жилья. Делается это для того, чтобы сократить время их ожидания в очереди.

В крупных городах региона - Архангельске и Северодвинске - инвесторам поставили условие: общая площадь построенных жилых помещений должна составлять не менее 20 тысяч квадратных метров. А на социальные нужды надо передать как минимум семь процентов квартир. На остальной территории области ограничений для таких застройщиков нет.

Полученное от них жилье будет оформляться в государственную собственность и распределяться между льготниками.

Молодым доплатят

В регионах расширяют списки молодых специалистов, которые могут рассчитывать на дополнительные выплаты. В Пензенской области теперь доплату будут получать музыкальные работники и логопеды. Раньше на нее могли рассчитывать только воспитатели в возрасте до 35 лет.

К ним решили приравнять музыкальных руководителей, инструкторов по физической культуре, педагогов-психологов, учителей-логопедов. Им установили денежную выплату в размере 35 тысяч рублей каждому ежегодно в течение первых трех лет со дня трудоустройства.

Дело в том, что в детсадах региона растет дефицит "узких" специалистов, а их средний возраст стремится к пенсионному. Законодатели надеются, что новая льгота поможет привлечь молодежь. Доплаты воспитателям уже доказали свою эффективность. На работу в детсады пришли свыше ста выпускников институтов и колледжей.

В Еврейской автономной области расширили перечень медработников, имеющих право на единовременную выплату в размере 132 тысяч рублей. Ее смогут получить специалисты без квалификационной категории, работающие в сельских фельдшерско-акушерских пунктах (ФАПах). Но стаж работы в медицине у них должен быть не менее трех лет.

"Теперь практически всем работникам сельских ФАПов со средним медицинским образованием полагаются подъемные, - сообщил депутат областного парламента Антон Бугай. - Пункты нуждаются в квалифицированных медработниках. Тем более сейчас будут сдаваться новые ФАПы".

В Вологодской области увеличили материальную поддержку молодым учителям, которые переедут на работу в сельские школы. Она вырастет в пять раз. В регионе есть проблема с сельскими педагогами - свободны 172 вакансии. Чтобы мотивировать молодых людей, депутаты увеличили единовременную выплату со 100 до 500 тысяч рублей. Одновременно подняли и срок обязательного трудоустройства педагога с трех до пяти лет.

Есть еще одно нововведение. Если раньше финансовую поддержку получали только молодые учителя, впервые начинающие трудовую деятельность, то теперь выплатят деньги и тем, кто уже работал в городской школе, а потом решил перебраться на село. Важно, чтобы возраст не превышал 35 лет.