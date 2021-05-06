Участие в национальном проекте "Производительность труда", а также внедрение бережливых технологий помогают предприятиям Алтайского края сохранить стабильность в непростых экономических условиях. Ни один из участников не сошел с дистанции внедрения улучшений на производстве. В этом году к ним присоединится еще пятнадцать предприятий, чтобы при поддержке государства на тридцать процентов повысить эффективность производственных процессов.

На многих предприятиях сотрудники не только поддержали начавшиеся изменения, но и активно включились в перестройку производства. Фото: Татьяна Кравченко

С 2021 года условия участия в нацпроекте изменились. Теперь он не распространяется на предприятия ЖКХ, зато включена сфера торговли. Отменили и верхний порог выручки в тридцать миллиардов рублей. Но это не расширит круг потенциальных участников в Алтайском крае, поскольку таких крупных компаний в регионе просто нет. Под условия нацпроекта в регионе по-прежнему подпадают 98 предприятий, у которых выручка выше 400 миллионов рублей в год.

- Число потенциальных участников, действительно, не изменилось, - подтвердил старший руководитель проектов Федерального центра компетенций (ФЦК) Алексей Акулич. - Несмотря на сложную экономическую ситуацию и пандемию, все 98 предприятий сохранили выручку на необходимом уровне. Кроме того, ни один из 43 участников, вступивших в проект в 2019-2020 годах, не вышел из него. Хотя в других регионах такие случаи были. Напротив, на предприятиях говорят, что нацпроект помогает сохранить стабильность. Ведь сокращение издержек позволяет снизить себестоимость продукции и повысить ее конкурентоспособность на рынке.

В этом году к национальному проекту "Производительность труда" должно присоединиться еще пятнадцать алтайских предприятий. Федеральные эксперты будут помогать внедрять бережливые технологии производства на пяти из них, в том числе одному оказывать расширенную поддержку. Еще десять возьмут под опеку эксперты Регионального центра компетенций (РЦК). Напомним: ранее десять предприятий из

43 осваивали технологии бережливого производства самостоятельно. Но теперь самостоятельного повышения производительности труда в нацпроекте нет, поэтому все смогут воспользоваться помощью экспертов ФЦК или РЦК.

Еще одно новшество - расширенный пакет мер господдержки, который должен помочь предприятию не только повысить производительность, но и наладить логистику, увеличить объемы продаж, освоить цифровые технологии. В чем же его отличие от обычного пакета? Расширенная поддержка рассчитана на год, а не на полгода, и технологии бережливого производства отрабатывают не на одном пилотном потоке, а сразу на двух. Кроме того, можно выбрать еще до трех дополнительных направлений для улучшений - это обеспечивающие процессы (в бухгалтерии, делопроизводстве, ИТ, управлении персоналом, юридической службе и других), обучение и развитие персонала и внутренняя логистика.

Расширенная поддержка предусмотрена только для одного предприятия в год. В 2021-м им стала компания "Алейскзернопродукт", где бережливые технологии будут осваивать на мукомольном и комбикормовом заводах, дающих большую часть выручки.

- Предстоит также перестроить работу бухгалтерии и внедрить культуру непрерывных улучшений в коллективе, обучая сотрудников. Предприятие вступило в проект только в марте, поэтому говорить о результатах рано. Сейчас мы проводим диагностику производства и составляем план улучшений, - отметил Алексей Акулич.

А вот участники, осваивающие бережливые технологии с начала этого года, уже получили первые результаты. В компании "Мартика", на пилотном потоке по выпуску пластиковой тары для хранения, в четыре раза сократили время протекания производственных процессов и на 21,6 процента повысили выработку продукции на одного работника. Правда, для этого, по словам эксперта Регионального центра компетенций Дмитрия Печенина, пришлось полностью перестроить производство и объединить на одном участке основные процессы - литье и сборку готовой продукции. Раньше они осуществлялись в отдаленных друг от друга помещениях, и много времени уходило на перевозку деталей в сборочный цех.

- Мы знали, что у нас есть резервы для повышения эффективности производства, и планировали внедрять бережливые технологии, - пояснил начальник производственно-технического отдела компании "Мартика" Тимофей Молчанов. - Но с государственной поддержкой это сделать проще и быстрее. Ведь нацпроект предлагает целый комплекс мер - перестройку производственных процессов, обучение персонала и, что немаловажно, льготные кредиты на переоборудование. Самим так комплексно подойти к решению задачи было бы сложно.

Эксперты РЦК выявили на предприятии более двадцати недочетов в организации производства. Не меньшей проблемой стало и нежелание части коллектива перестраивать свою работу. "Многие просто не понимают, зачем что-то менять, когда и так все работает. Надеемся, что обучение поможет изменить их взгляды. Хорошо, что нацпроект позволяет подготовить своих тренеров, которые в дальнейшем будут работать с коллективом", - подчеркнул представитель компании.

А вот на деревообрабатывающем предприятии "Содружество", которое также с января этого года активно внедряет бережливые технологии, проблем с коллективом не возникло. Сотрудники не только поддержали начавшиеся изменения, но и активно включились в перестройку производства.

- За время реализации нацпроекта мы впервые попали на предприятие, где не только руководители, но и рабочие-станочники заинтересованы в улучшении производственных процессов, - отметил эксперт Регионального центра компетенций Валерий Бессонов.

Пилотным потоком здесь был выбран участок цельных погонажных изделий, где специалисты РЦК выявили около шестидесяти проблем, мешающих наращивать выпуск продукции. Оказалось, что рост производства сдерживает нехватка сушильных камер. К тому же много времени уходит на ненужные перемещения сырья и полуфабрикатов по цехам. Решили эти проблемы просто: скомпоновали оборудование так, чтобы минимизировать перемещения, и увеличили мощность сушильных камер.

- Большинство наших сотрудников сразу поддержало участие в нацпроекте - надоело топтаться на месте, захотелось перемен, - отметил куратор нацпроекта в компании "Содружество" Иван Дорофеев. - На опыте других предприятий мы видели, какие результаты можно получить. И вот за три месяца сами смогли в 2,8 раза сократить время производства и на сорок процентов увеличить выработку продукции на одного работника. Коллектив, конечно, доволен, ведь зарплаты у нас напрямую зависят от выработки.

До конца года на деревообрабатывающем предприятии планируют внедрить систему поддержки рационализаторов. За каждое предложение, повышающее эффективность производства, сотрудникам будут выплачивать премию.

Кстати, в обновленном нацпроекте "Производительность труда" рационализаторству уделяется особое внимание. Агентство "Ворлдскиллс Россия" предлагает участникам создать у себя на предприятиях корпоративные центры опережающей подготовки, чтобы выращивать собственных рационализаторов, которые будут кардинально менять процессы, внедрять передовые решения и выводить на рынок новые продукты.

Справка РГ

За два года реализации нацпроекта по повышению производительности труда в Алтайском крае два предприятия - "Межрегионэнергосервис" и "Барнаульский завод РТИ" - получили льготные займы Фонда развития промышленности под один процент годовых на общую сумму 380,3 миллиона рублей. На 43 предприятиях-участниках прошли обучение основам бережливых технологий 599 сотрудников.