"Иван Иваныч" вам в помощь
В Новоалтайске просторный класс школы оснастили современным оборудованием для ухода за маломобильными людьми. Идем знакомиться с "Иван Ивановичем". Так здесь зовут тренажер-манекен, который выполняет роль подопечного. На нем отрабатывают навыки кормления, санитарной обработки и перемещения малоподвижного человека. Вот ученики пытаются удобно посадить "Иван Иваныча" в кровати, чтобы накормить, учатся поддерживать его при мытье головы и аккуратно пересаживать с кровати в кресло-каталку.
Занятия проводят как очные, так и онлайн. Удаленка для многих даже удобнее, ведь не все могут оставить родственника без присмотра. Практически везде школы дополняют пункты проката. Здесь можно взять костыли, коляски, ходунки, специальные кровати.
Самым продуктивным специалисты считают обучение на дому. Тогда преподаватели еще и оценивают, насколько удобно обустроено жилье, дают рекомендации, где лучше установить оборудование. Именно так, на дому, научилась пользоваться многофункциональной кроватью пенсионерка из Новоалтайска Валентина Искусная.
Хрупкая 81-летняя женщина почти 18 лет ухаживает за мужем, инвалидом I группы. Пять лет он совсем не встает. "Когда в школе ухода предложили взять напрокат кровать и противопролежневый матрас, я не поверила, - рассказывает Валентина. - Это очень дорогое оборудование, а нам дали бесплатно. Привезли, научили. Теперь нажала кнопку на пульте, подняла изголовье кровати - и можно кормить мужа". А Юлия Осипова из села Первомайское не нарадуется электрическому креслу-каталке.
Если в Алтайском крае пока работают две школы ухода, то в Кировской области они есть в каждом муниципальном районе. "Работают с каждым индивидуально", - рассказывает завотделением Межрайонного комплексного центра соцобслуживания населения в Кирово-Чепецком районе Ольга Власова. В октябре прошлого года к ним обратились соседи одиноко проживающего 71-летнего Юрия Потапова. Шефство над ним взяла соцработник центра Юлия Ковязина и стала для него главным помощником. От человеческого внимания, тепла, ежедневной заботы Юрий Николаевич стал лучше выглядеть. Вместе они делают дыхательную гимнастику.
Первая "Школа ухода" была открыта и в Костроме. Она сразу стала востребованной. "Когда заболел отец, мы не знали, с чего начать, как правильно поворачивать его. Общение и поддержка тоже очень важны для нас", - говорит жительница Костромы Ирина Шмелева.
Ольга Баталина, замминистра труда и соцзащиты РФ:
- Система долговременного ухода - это комплексная программа поддержки граждан пожилого возраста и инвалидов.
Конечно, здесь большую роль играют близкие. Зачастую консультация, помощь или психологическая поддержка требуются и им тоже. Специально для этого и создаются так называемые Школы ухода. Их могут посещать родственники, друзья, соседи, коллеги по работе, сиделки и соцработники. Этот проект идет в рамках нацпроекта "Демография".
Цель такого обучения одна - более рационально и эффективно организовывать работу по сопровождению пожилого человека, обеспечивать при необходимости непрерывный цикл реабилитационных мероприятий.
В 2021 году создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами идет уже в 24 регионах страны. А с 2022 году эта работа должна охватить уже все регионы. Если мы добьемся стабильной работы системы, то постепенно улучшится жизнь не только пожилых людей и инвалидов, зависимых от ухода, но и их детей, внуков, тех, кто ухаживает за близкими.
"Школы ухода" создают на базе государственных и негосударственных организаций соцобслуживания, входящих в реестр поставщиков соцуслуг.
В Алтайском крае за полгода работы двух "Школ ухода" искусству правильно ухаживать за пожилыми и инвалидами обучили уже 190 родственников и соцработников. В одной из них - Новоалтайской - роль подопечного исполняет тренажер-манекен "Иван Иваныч" (на фото). Вот ученики удобно посадили его, чтобы накормить. А потом научатся поддерживать, когда моют голову, и пересаживать с кровати в кресло-каталку.
Курсы повышения рейтинга
Направляемся знакомиться с их работой. В столичном Институте театрального искусства только что прошло обучение по программе "Проблемы преподавания актерского мастерства". На них занимались специалисты из Ивановского колледжа культуры, Городского дома культуры Приволжска и Кинешемского драмтеатра имени А.Н. Островского. С последними встретились, что называется, в дверях. На все вопросы у них был короткий ответ: "Спешим на поезд. Все просто здорово!"
В Академическом музыкальном училище при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского по программе "Система профессиональных исполнительских и педагогических методов развития одаренных детей" повысил квалификацию 41 преподаватель. Они представляли детские музыкальные школы и школы искусств Ивановской области.
В Российской академии музыки имени Гнесиных можно повысить квалификацию по нескольким программам. Знакомлюсь с Юлией Матюхиной, замдиректора Бобровской детской школой искусств в Воронежской области. "Я благодарна всем за эти курсы, - поделилась она. - Так много узнала. Уже набросала план, как вывести нашу школу в первые строчки рейтинга области".
В Российской государственной библиотеке мы застали сотрудников районных библиотек из Башкирии, которые завершали курс "Создание модельных муниципальных библиотек". "Мы узнаем, как создать современное библиотечное пространство и поддержать работу дискуссионных клубов", - рассказывает главный библиотекарь Анфиса Зарипова.
Находим Центр непрерывного образования и повышения квалификации "Московская государственная академия хореографии". По образовательной программе "Классический танец. Школа мужского исполнительства" тут прошли обучение работники республиканского хореографического колледжа из Бурятии. Помимо всего прочего их учили анализировать процесс обучения технике танца, видеть и исправлять ошибки исполнителя.
Впрочем, занятия в Центрах непрерывного образования не всегда очные. Например, в Казанском государственном институте культуры они проходят в дистанционном формате.
Однако как бы они ни были организованы, это в любом случае дает возможность специалистам сферы культуры повысить свой уровень образования по разным направлениям. Причем с учетом особенностей и современных требований в престижнейших вузах страны. И дает неограниченные возможности для общения с лучшими профессорами и мастерами культуры страны.
И еще об одной особенности обучения в рамках федерального проекта "Творческие люди" нацпроекта "Культура". О ней не забывали упомянуть все наши собеседники. Занятия в центрах бесплатные.
Что мешает стучать колесам
В последние годы "Крымтроллейбус" полностью обновил парк электротранспорта и получил еще около 200 автобусов. Благодаря участию в нацпроекте "Производительность труда" совместно с экспертами Федерального центра компетенций (ФЦК) предприятие оптимизировало процесс подготовки троллейбусов к выпуску на линию. Удалось сократить время осмотра машин со 120 до 70 минут. А выработка одного рабочего за смену выросла на 23 процента.
В итоге годовой экономический эффект от такой оптимизации на предприятии оценивают в 4,5 миллиона рублей. "И, поверьте, этот результат - не окончательный", - убежден руководитель проекта ФЦК Дмитрий Чернобровкин.
Хороший эффект получили и на одном из старейших промышленных предприятий в Тамбовской области - локомотиво-ремонтном заводе "Милорем" - благодаря нацпроекту существенно ускорили ремонт колесных пар. А ведь такие заказы дают около 12 процентов выручки. Завод мог зарабатывать на колесном ремонте и больше, но из-за длительности процесса не успевал вовремя выполнять все заказы. Эксперты ФЦК проанализировали работу участка и обнаружили, что много времени теряется при поиске деталей после разборки колес. До 40 процентов времени у операторов уходило на переноску тяжелых подшипников. Нашли и другие проблемы. Когда их устранили, срок ремонта колесной пары сократился на 38 процентов.
А в Оренбургской области участник нацпроекта "Производительность труда" компания "Русшпала" из города Орска вошла в число победителей I Всероссийского чемпионата по производительности труда, заняв третье место в номинации "Предприятия". Компания специализируется на выпуске продукции для железных дорог: шпалы, опоры ЛЭП, импрегнированная древесина. Производственные мощности ее расположены в трех регионах страны. "В прошлом году по нацпроекту мы получили субсидию на обучение сотрудников - более 150 тысяч рублей. Кроме того, 18 специалистов прошли подготовку по программе "Лидеры производительности". Сейчас мы активно внедряем в работу принципы бережливого производства", - рассказала руководитель по управлению персоналом Екатерина Бердашова. А это значит - эффективность производства на предприятии продолжит расти.
Напечатали хлореллой
На Вологодчине в Череповце действует Дом научной коллаборации имени академика И.П. Бардина, расположенного на базе Череповецкого госуниверситета. Школьники ведут исследования по нескольким направлениям: искусственный интеллект и машинное обучение, физические процессы, аддитивные технологии, наносистемы, наноинженерия и биотехнологии. В группах направления "Робототехнические системы" ребята 5-9 классов программировали Lego-робота. А ученики 10-11 классов собрали и запрограммировали робота на базе контроллера Arduino.
Роман Феофанов и его наставник разрабатывают систему геолокации. Она сможет определять положение объекта в помещении в 100 квадратных метров с точностью до десяти сантиметров.
А ученик инженерного класса Артем Артюх участвовал в хакатоне. Ребята в компьютерной модели пытались воссоздать оборудование трех переделов Череповецкого комбината, чтобы изучить технологический процесс. "Мои прадедушка и прабабушка строили завод. Сейчас работают родители. Чтобы стать ближе к металлургической профессии, осваиваю специальные программы", - сказал Артем Артюх.
А в Ростовской области в прошлом году на базе Донского государственного технического университета открылся центр "Дом научной коллаборации имени Александра Попова". На его оснащение из федерального и регионального бюджета было выделено свыше 10 миллионов рублей. Одно из направлений работы в донском "Сколково" - "Биоинженерные технологии". А научным консультантом стал молодой ученый Сергей Головин. В 2019 году вместе с экспертом научно-исследовательской лаборатории университета Сергеем Чапеком он разработал необычный 3D-принтер. Его можно использовать в тканевой инженерии. Создавать структуры, аналогичные живой ткани.
Внешне биопринтер похож на обычный, но действует все же по другим принципам. Технология состоит в том, что вместо привычного для принтинга пластика используется гидрогель и живые клетки для создания трехмерной структуры. Проще говоря - в качестве основного "расходника" используются специальные биоматериалы, которые позволяют создавать ткань, максимально схожую с природной.
И вот в Доме научной коллаборации впервые в России был проведен эксперимент по 3D-биопечати клетками водоросли Chlorella с использованием учебного оборудования и биопринтера. Хлорелла, как подчеркнул Головин, была выбрана для эксперимента, так как ее можно использовать в агропромышленном комплексе для проращивания растений и в качестве генератора кислорода в закрытых экосистемах. А в марте студенты уже самостоятельно напечатали на 3D-биопринтере свои первые скаффолды - трехмерные структуры.
"Скорая" летит на вызов
Вертолет санавиации доставил пациентку из Чебоксар в Российский научный центр хирургии имени академика Б.В. Петровского. Это был первый вылет воздушной "скорой" за пределы Чувашии. Случай был нестандартным и сложным. Медики кардиодиспансера сутки боролись за жизнь пациентки.
В полете женщину сопровождала бригада опытных реаниматологов. "Мы постоянно корректировали состояние пациентки. Я безумно рад, что операция прошла успешно!" - рассказал реаниматолог Нумонджон Каримов. Медики провели в небе с пациенткой 4,5 часа.
Кстати, один летный час санавиации стоит 231 тысячу рублей. Деньги поступают из федерального бюджета. Сегодня благодаря нацпроекту "Здравоохранение" скорую медицинскую помощь оказывают и на земле, и по воздуху. Первый вылет вертолет санавиации в Чувашии совершил 9 сентября 2020 года. Сейчас в регионе уже две вертолетные площадки. В планах - оборудовать еще две.
Нацпроект позволил и в Республике Алтай вывести санавиацию на новый уровень. Если в 2019 году вывезли 149 пациентов, то в прошлом году уже более 200. А ведь еще недавно из-за недостатка финансирования авиацию использовали не более пяти-шести раз в год. "Благодаря господдержке санавиация стала в разы доступнее для отдаленных районов", - подчеркивают в министерстве здравоохранения региона.
Один из недавних вызовов бригады Центра медицины катастроф региона - в село Усть-Коксу. Пациента с тяжелой травмой надо было срочно госпитализировать. "Специализированный Ми-8 оснащен всем необходимым реанимационным оборудованием. Не теряя драгоценного времени, начинаем лечение на борту", - рассказали специалисты Центра медицины катастроф.
В "небесную" бригаду входят врач анестезиолог-реаниматолог, медик скорой помощи и пилоты со спецподготовкой. Они летают в отдаленные горные районы и спасают пациентов с серьезными сердечно-сосудистыми заболеваниями, тяжелыми травмами.
Вывозят беременных женщин с осложнениями и детей, в том числе новорожденных. "В этом году мы доставили двух младенцев, - рассказал директор Центра медицины катастроф Андрей Перфильев. - Без своевременной помощи шансов выжить у малышей было немного. Но сегодня с ними уже все хорошо".
Штукатуры подняли себе зарплату
В Липецке компания "ОДСК Липецк" первой в строительной отрасли стала внедрять "бережливые технологии". Эксперты центра выяснили: штукатуры теряют много времени и материала из-за банальных неудобств в работе. Например, многое приходилось отмывать после завершения работ.
Что посоветовали? Окна, трубы, все, что не должно испачкаться, закрыть пленкой. А еще - сделать промывку шлангов легче и быстрее. Уже после этого штукатуры стали работать гораздо активнее: в два раза увеличили выработку за смену. А это значит, и зарабатывать стали больше.
Бригады научились экономить смесь для штукатурки: все, что падает на пол, теперь сразу же подбирают и снова пускают в работу. Раньше комья смеси застывали и превращались в отходы, увеличивая затраты на стройку.
Руководитель проекта ФЦК Николай Светов отмечает, что благодаря таким и другим переменам срок ввода квартир в эксплуатацию можно сократить на 40 процентов. А экономия на каждом объекте может составить от пяти до шести миллионов рублей.
Всего несколько месяцев с экспертами центра работает компания "ЭнергоСила" из Южно-Сахалинска. И казалось бы, о каких-то результатах говорить еще рано. Но... "В нашем коллективе произошел настоящий сдвиг в мышлении. Прекрасно понимаем, что данный проект принесет нашему предприятию огромную пользу", - рассказал "РГ" руководитель проекта Александр Ли. И добавил: предприятие намерено и после завершения проекта пользоваться рекомендациями экспертов ФЦК.
А на тюменском комбинате строительных материалов уже удалось на 10 процентов увеличить суточный выпуск продукции там, где, казалось бы, было все отлажено. Но тщательный анализ выявил слабые звенья и даже простои оборудования. Цель нацпроекта - создать условия, чтобы к 2024-му производительность труда в стране росла по пять процентов в год.