В России уже создано 407 школ родственного ухода. В них учат правильно оказывать помощь пожилым и инвалидам, облегчая их родственникам этот ежедневный и нелегкий труд. Корреспонденты "РГ" тоже прошли в них курс обучения.

В Алтайском крае за полгода работы двух "Школ ухода" искусству правильно ухаживать за пожилыми и инвалидами обучили уже 190 родственников и соцработников. В одной из них - Новоалтайской - роль подопечного исполняет тренажер-манекен "Иван Иваныч" (на фото). Вот ученики удобно посадили его, чтобы накормить. А потом научатся поддерживать, когда моют голову, и пересаживать с кровати в кресло-каталку. Фото: Министерство социальной защиты Алтайского края

"Иван Иваныч" вам в помощь

В Новоалтайске просторный класс школы оснастили современным оборудованием для ухода за маломобильными людьми. Идем знакомиться с "Иван Ивановичем". Так здесь зовут тренажер-манекен, который выполняет роль подопечного. На нем отрабатывают навыки кормления, санитарной обработки и перемещения малоподвижного человека. Вот ученики пытаются удобно посадить "Иван Иваныча" в кровати, чтобы накормить, учатся поддерживать его при мытье головы и аккуратно пересаживать с кровати в кресло-каталку.

Занятия проводят как очные, так и онлайн. Удаленка для многих даже удобнее, ведь не все могут оставить родственника без присмотра. Практически везде школы дополняют пункты проката. Здесь можно взять костыли, коляски, ходунки, специальные кровати.

Самым продуктивным специалисты считают обучение на дому. Тогда преподаватели еще и оценивают, насколько удобно обустроено жилье, дают рекомендации, где лучше установить оборудование. Именно так, на дому, научилась пользоваться многофункциональной кроватью пенсионерка из Новоалтайска Валентина Искусная.

Хрупкая 81-летняя женщина почти 18 лет ухаживает за мужем, инвалидом I группы. Пять лет он совсем не встает. "Когда в школе ухода предложили взять напрокат кровать и противопролежневый матрас, я не поверила, - рассказывает Валентина. - Это очень дорогое оборудование, а нам дали бесплатно. Привезли, научили. Теперь нажала кнопку на пульте, подняла изголовье кровати - и можно кормить мужа". А Юлия Осипова из села Первомайское не нарадуется электрическому креслу-каталке.

В "Школе ухода" родственников научат помогать лежачим больным и бесплатно дадут напрокат кровати, кресла и другое необходимое оборудование

Если в Алтайском крае пока работают две школы ухода, то в Кировской области они есть в каждом муниципальном районе. "Работают с каждым индивидуально", - рассказывает завотделением Межрайонного комплексного центра соцобслуживания населения в Кирово-Чепецком районе Ольга Власова. В октябре прошлого года к ним обратились соседи одиноко проживающего 71-летнего Юрия Потапова. Шефство над ним взяла соцработник центра Юлия Ковязина и стала для него главным помощником. От человеческого внимания, тепла, ежедневной заботы Юрий Николаевич стал лучше выглядеть. Вместе они делают дыхательную гимнастику.

18,2 тысячи человек прошли обучение в 2020 году в "Школах ухода". Они работают в рамках нацпроекта "Демография"

Первая "Школа ухода" была открыта и в Костроме. Она сразу стала востребованной. "Когда заболел отец, мы не знали, с чего начать, как правильно поворачивать его. Общение и поддержка тоже очень важны для нас", - говорит жительница Костромы Ирина Шмелева.

Прямая речь

Ольга Баталина, замминистра труда и соцзащиты РФ:

- Система долговременного ухода - это комплексная программа поддержки граждан пожилого возраста и инвалидов.

Конечно, здесь большую роль играют близкие. Зачастую консультация, помощь или психологическая поддержка требуются и им тоже. Специально для этого и создаются так называемые Школы ухода. Их могут посещать родственники, друзья, соседи, коллеги по работе, сиделки и соцработники. Этот проект идет в рамках нацпроекта "Демография".

Цель такого обучения одна - более рационально и эффективно организовывать работу по сопровождению пожилого человека, обеспечивать при необходимости непрерывный цикл реабилитационных мероприятий.

В 2021 году создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами идет уже в 24 регионах страны. А с 2022 году эта работа должна охватить уже все регионы. Если мы добьемся стабильной работы системы, то постепенно улучшится жизнь не только пожилых людей и инвалидов, зависимых от ухода, но и их детей, внуков, тех, кто ухаживает за близкими.

"Школы ухода" создают на базе государственных и негосударственных организаций соцобслуживания, входящих в реестр поставщиков соцуслуг.

В Алтайском крае за полгода работы двух "Школ ухода" искусству правильно ухаживать за пожилыми и инвалидами обучили уже 190 родственников и соцработников. В одной из них - Новоалтайской - роль подопечного исполняет тренажер-манекен "Иван Иваныч" (на фото). Вот ученики удобно посадили его, чтобы накормить. А потом научатся поддерживать, когда моют голову, и пересаживать с кровати в кресло-каталку.