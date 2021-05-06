На Алтае реализуют необычный для России экологический проект

В Барнауле в рамках Алтайского лесного проекта заключена первая сделка по продаже углеродных единиц: один из российских крупных сетевых ресторанных холдингов приобрел на блокчейн-платформе у АНО "Центр экологических инноваций" углеродные токены с последующим их гашением. Речь идет об определенных объемах углекислого газа, выброс которых холдинг таким образом компенсирует - например, как часть своего углеродного следа. Токены можно также использовать как инвестиции или продавать на бирже. Сделка состоялась на проходившей в Алтайском техническом университете международной конференции "Адаптация к изменениям климата: региональные проблемы и механизмы".

Участвуя в проекте, Центр экологических инноваций взял в аренду на 49 лет в Залесовском районе Алтайского края десять тысяч гектаров брошенных земель сельхозназначения, заросших молодым лесом.

- Алтайский лесной проект реализуется в рамках Киотского протокола - международного соглашения, заключенного с целью сокращения выбросов парниковых газов в атмосферу Земли для противодействия глобальному потеплению, - напомнил в разговоре с корреспондентом "РГ" президент некоммерческой организации, кандидат экономических наук Андрей Стеценко. - Он был нацелен на компенсацию выбросов углекислого газа, которые в особенно большом количестве осуществляют промпредприятия, транспорт, авиация. А деревья и растения в процессе фотосинтеза поглощают СО2, накапливая его в древесине и почве. Задачей Центра экологических интонаций было совместить эти два процесса.

Пока в России появилось всего два лесных проекта - на Алтае и на юге Хабаровского края, в районе города Бикина. Алтайский проект реализовали на территории сельхозугодий, а Бикинский - на землях лесного фонда.

- Изначально я, как выпускник факультета почвоведения МГУ, планировал этот проект именно под сохранение почв в сельском хозяйстве. Еще в начале двадцатого века знаменитый геолог и почвовед академик Докучаев говорил, что пятнадцать-двадцать процентов сельхозугодий должно быть занято защитными лесонасаждениями. Увы, в период 1950-1980-х годов в различных регионах этот показатель составил всего два-три процента. Еще более важным является необходимость сохранения самих лесов. Для сохранения живой природы России нужно устойчивое сельское хозяйство. В противном случае техногенный путь развития превратит нашу землю в пустыню, - убежден президент Центра экологических инноваций.

В Алтайском лесном проекте приняло участие более сотни ученых из шести вузов страны, включая МГУ, Тимирязевскую сельхозакадемию и Высшую школу экономики. Подготовительные работы заняли четыре года, на создание проекта было потрачено 1,7 миллиона долларов. Сложностей, порой непредвиденных, хватало. Много времени ушло на поиски сертифицированной лаборатории, которая может качественно определять уровень содержания углерода в древесине. Нашли ее в Северном арктическом федеральном университете.

Согласно Киотскому протоколу, нужно было получить одобрение, в том числе от государства, входящего в ЕС. Проект зарегистрировали в мировых и отечественных реестрах углеродных единиц. Правда, поначалу продавать их не удавалось - Евросоюз в конце 2012 года выпустил директиву: лесные единицы в зачет пока не берутся. Это было сделано для недопущения раздергивания денежного фонда, накопленного для модернизации экономики стран ЕС в сторону увеличения "зеленой составляющей". В непростой ситуации проект спасли пожертвования на краудфандинговой платформе, которые пошли на выплату аренды.

Есть и свежие примеры затруднений. Недавно администрация Залесовского района решила поднять арендную плату. И это при том, что на уровне руководства региона проект был встречен благожелательно, в 2014 году Алтайский край даже подарил Олимпиаде в Сочи квоту в 200 тысяч тонн для компенсации углеродного следа.

Сейчас на международных углеродных рынках кипит торговля. На ETS Евросоюза тонна СО2 стоит 28 долларов, в США он идет за 17 долларов, в Китае - за девять. На добровольных рынках - Gold Standart и Verra - соответственно девятнадцать и три доллара. В России тонна СО2 стоит всего два доллара, и пока этот ресурс интересует немногих. Но очень скоро затишье закончится.

Так, в нынешнем году начинается пилотная фаза компенсаций углеродных следов авиакомпаний, которая заложена в системе CORSIA, принятой Международной организацией гражданской авиации (ICAO). И здесь возникают интересные перспективы - к примеру, авиакомпании арабского мира, где лес в дефиците, могут, чтобы компенсировать свой углеродный след, обратиться к России.

Следующим существенным вызовом для российской экспортно ориентированной промышленности станут новые пошлины ЕС. В Европе бизнес платит за "климатический" налог достаточно высокую цену. Чтобы поставить свой бизнес в равные конкурентные условия с теми экспортерами, которые у себя на родине не платят "климатический" налог, европейцы намерены взимать таможенные пошлины. По оценкам мировых аудиторских фирм, из-за этого российские экспортеры в ближайшие пять лет могут потерять от 33 до 50 миллиардов долларов.

- Зачем отдавать такие деньги на развитие экономики европейских стран, если в России можно сформировать добровольный углеродный рынок? - рассуждает Андрей Стеценко. - Это позволило бы, с одной стороны, развивать лесные проекты, а с другой - компенсировать углеродные следы за меньшие деньги и предъявлять европейским таможенникам соответствующие справки. Правовое основание для этого создается - Россия осенью 2020-го ратифицировала Парижское климатическое соглашение. Сейчас в Госдуме обсуждается законопроект "Об ограничении выбросов парниковых газов в атмосферный воздух". Пока мы наблюдаем фрагменты международного углеродного рынка, однако все идет к тому, что он будет создан, и России надо занять на нем выгодное положение.

Какие выгоды принесет отечественному бизнесу открытие добровольного углеродного рынка? Эксперты международной конференции определили несколько позиций: повышение конкурентоспособности (есть пример РУСАЛа, выпустившего специальный бренд алюминия c нулевым углеродным следом, который охотно покупают крупные климатоориентированные компании), рост капитализации бизнеса, новые рынки сбыта, привлечение инвестиций и борьба с дивестициями, когда различные инвестиции фонды изымают свои средства из "грязных" производств.

- Фактически мы - некоммерческая организация, живем на добровольные пожертвования. Тем не менее находим возможность сажать деревья на Сахалине, в Воронежской области. В Чарышском районе Алтайского края в сентябре 2020-го и апреле нынешнего года высадили по восемь тысяч саженцев кедра, - сообщил Андрей Стеценко.

Средства, вырученные от продажи токенов, пойдут на высадку новых деревьев.

Кстати

Глобальные изменения климата, естественно, затронули и Алтай - как в горной местности, так и в лесостепной. Об этом на конференции рассказала кандидат географических наук, доцент АлтГУ Наталья Харламова. Так, в Горном Алтае на протяжении ХХ века среднегодовая температура увеличилась на 1,4-1,7 градуса. Результаты полевых исследований, снимки с беспилотников и спутников показали быстрое смещение границы лесов вверх, в горы. Специалисты полагают, что в XXI веке динамика этих процессов на Алтае может увеличиться в сто раз, что пагубно скажется на местных экосистемах.

Наиболее чувствительными к климатическим изменениям будут растительность альпийских сообществ, ледники и леса. Продолжается деградация ледников Центральной Азии, и если средняя температура воздуха в высокогорье вырастет на восемь градусов, к 2100 году ледники могут исчезнуть. Как известно, река Обь образуется в месте слияния Бии и Катуни. Ледник Геблера, дающий жизнь реке Катуни, разрушается пугающими темпами. А в Алтайском крае резко сокращается лесная влажная зона, зато степная засушливая зона продолжает расширяться не только здесь, но и в Новосибирской, Омской областях. Засушливые степи дотянулись из Казахстана через Алтайский край до южных районов Новосибирской области.