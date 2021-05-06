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06.05.2021 05:18
Рубрика: Власть

На дороге не валяются

Новосибирская мэрия заявила о хроническом недофинансировании дорожной отрасли и попросила помощи у региональных властей
Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Российская газета - Экономика Сибири № 98(8449)
Городские и региональные власти разошлись в оценке причин неудовлетворительного состояния дорог в Новосибирске. Мэр Анатолий Локоть заявил, что виной тому стало хроническое недофинансирование отрасли и поднял вопрос о выделении дополнительных средств из регионального бюджета - например, 150 миллионов рублей на приобретение техники для уборки улиц. Однако в областном правительстве полагают, что корни проблемы, скорее, в плохой работе подрядчиков и неэффективном управлении дорожным хозяйством.

Мотивируя необходимость закупки дополнительной техники, вице-мэр Новосибирска Олег Клемешов отметил, что за последние семь лет муниципалитет поставил на баланс 221 единицу, а списал 318, потеряв 97 машин.

Фото: Татьяна Кравченко
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- Лимит для приобретения и содержания техники в бюджете города составляет пятьдесят миллионов рублей в год, и, безусловно, этого мало, - подчеркнул Олег Клемешов. - Считаю, что настал критический момент, когда мэрии и области нужно создавать совместную программу обновления дорожной техники.

Кроме того, муниципальные власти говорят о необходимости увеличения доли транспортного налога, поступающего в городской бюджет, с двадцати до пятидесяти процентов от общей суммы сбора по региону. Однако областные власти такому предложению, мягко говоря, не обрадовались, резко раскритиковав позицию муниципалитета.

- За последние пять лет только по линии регионального минтранса в город поступило больше двадцати миллиардов рублей, - отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский. - И если в 2017 году речь шла о двух миллиардах рублей, то сейчас мы говорим уже о пяти миллиардах. Увеличение отчислений по транспортному налогу ситуацию не изменит.

По словам министра, в нынешнем году Новосибирску выделят 4,8 миллиарда рублей на дорожно-строительные работы и организацию пассажирских перевозок. Кроме того, город ежегодно получает 375 миллионов рублей транспортного налога и 146 миллионов рублей акцизов, которые можно направлять на дорожные работы. При этом, подчеркнул Костылевский, в районах области проблем с содержанием дорог не меньше, чем в областном центре. То есть новосибирским властям надо не увеличения финансирования ждать, а строже контролировать подрядчиков.

Но главное - надо менять подход к управлению дорожным хозяйством. Сейчас, отметил министр, у профильного заместителя мэра нет полномочий контролировать администрации районов города. О том, что назрели структурные перемены, заявляют и общественники - например, ответственный секретарь Новосибирской областной автомотоассоциации Алексей Носов убежден, что необходимо "перетряхнуть" ряд муниципальных казенных учреждений, которые не доказали собственную эффективность.

Кроме того, на заседании комитета по транспортной, промышленной и информационной политике заксобрания Новосибирской области бурное обсуждение вызвал кадровый вопрос. По словам Олега Клемешова, в муниципальных ДЭУ трудятся всего около шестидесяти работников, и этого катастрофически мало для того, чтобы поддерживать магистрали в удовлетворительном состоянии. Нанять дополнительных сотрудников непросто из-за низкой зарплаты - 24 тысячи рублей в месяц. Но кто в таком случае будет управлять новой техникой, если средства на нее все-таки найдутся в областном бюджете? Ответа пока нет.

Прямая речь

Андрей Панферов, первый заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области:

- В фильме "Гардемарины, вперед!" моряки, вместо того чтобы ходить на боевых кораблях, скачут на лошадях. Есть ощущение, что мы сейчас занимаемся примерно тем же. Почему областные депутаты вынуждены вникать в вопросы, которые находятся в ведении муниципалитета? Пока не представлены четкие расчеты, где и каким образом следует ликвидировать повреждения дорожного покрытия, пока нет точных сведений, сколько денег необходимо на ремонтные работы, вопрос о выделении муниципалитету дополнительных средств обсуждаться не будет.

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