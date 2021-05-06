Онколог рассказал о главном сигнале предракового состояния

Врач-онколог и хирург Иван Карасев рассказал об опасности возникновения в легких полипов - новообразований, которые растут над поверхностью слизистой оболочки.

Их коварство в том, что они могут достигать больших размеров, тем самым нарушать дыхание и перерождаться в злокачественные опухоли.

"Причина, почему обнаруженный полип нужно удалять, - есть вероятность того, что в нем будут обнаружены раковые клетки", - отметил доктор.

При этом возникающие симптомы очень сильно напоминают проявления бронхиальной астмы и других заболеваний, уточнил он.

Насторожить должны свистящее, шумное, затрудненное дыхание, одышка, кашель, частые респираторные инфекции, затруднение глотания, охриплость голоса. А также дыхательная недостаточность, в наиболее тяжелых случаях - удушье, которое может привести к смерти.

"Если у вас есть симптомы, не стоит списывать их на частые инфекции из-за ослабленного иммунитета или хронический бронхит. Нужно как можно быстрее посетить врача и провериться", - предупредил онколог.

Отмечается, что большинство новообразований на поверхности слизистой оболочки трахеи и крупных бронхов можно удалить без разрезов, во время эндоскопии.