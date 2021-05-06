Полицейские спасли людей из горящего дома в Новоалтайске

Полицейские во время ночного патрулирования в Новоалтайске увидели, что в одном из частных домов горит веранда. Жильцы оказались заперты огнем в помещении.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что старший лейтенант полиции Алексей Демин, старшие сержанты полиции Сергей Тараканов и Алексей Филатов пришли людям на помощь. Они разбили окно, Сергей Тараканов влез внутрь и помог выбраться из огня хозяевам - семейной паре.

От хозяев полицейские узнали, что в доме имеются баллоны со сжиженным газом и они в любой момент могут взорваться. Поэтому патрульные быстро организовали эвакуацию соседей и перекрыли дорогу до прибытия спасателей. Таким образом они спасли жизни многих людей. Руководство ОМВД России по Новоалтайску приняло решение о поощрении этих сотрудников.