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Рубрика: Происшествия

Под прессом следствия

После вмешательства СК на заводе начали гасить долги
Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Российская газета - Экономика Сибири № 98(8449)
На совещании в правительстве Новосибирской области назвали сроки погашения задолженности по зарплате перед работниками завода "Тяжстанкогидропресс". Гендиректор предприятия Амир Мифтахов заверил, что долги за март будут полностью выплачены до 20 мая, однако рабочие места сохранят менее трети сегодняшних сотрудников. Такое заявление было сделано на фоне расследования уголовного дела, возбужденного по личному поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

Дело завели по статье о полной невыплате зарплаты свыше двух месяцев из корыстной и иной личной заинтересованности. По данным следователей, возможности для расчета с работниками у завода были, тем не менее с ноября прошлого года и вплоть до апреля 2021-го предприятие копило долги. Денег ждали 307 сотрудников, а общая сумма задолженности превысила семнадцать миллионов рублей.

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На "Тяжстанкогидропрессе" начались обыски, следователи изъяли необходимые бухгалтерские документы, но главное, после вмешательства СК руководству новосибирского завода удалось погасить большую часть долга - 11,2 миллиона рублей. Что, в общем-то, доказывает - возможности для этого были. А ведь по уголовной статье виновным грозят не только крупные штрафы, но и до трех лет лишения свободы.

Теперь руководство "Тяжстанкогидропресса" ищет способы в мае этого года погасить мартовские долги и прорабатывает возможности расчета с персоналом за апрель. К настоящему моменту в штатном расписании предприятия остались 225 человек. Однако, по словам Амира Мифтахова, в дальнейшем свои рабочие места сохранят, вероятно, всего девяносто из них. Штатное сокращение началось еще в прошлом году, но тогда на заводе рассчитывали "освободить" от работы лишь четверть из 360 сотрудников. Теперь же, сообщил гендиректор, могут остаться лишь специалисты высокой квалификации и те, кто обеспечивает текущее обслуживание предприятия. В руководстве надеются, что открытие расчетных счетов и процедуры экономического оздоровления позволят вновь приступить к выполнению заказов.

Напомним: в последний день марта на предприятии из-за крупных долгов отключили электроэнергию. Завод, работающий с 1939 года, ушел в вынужденный простой. Проблемы у "Тяжстанкогидропресса" начались после того, как владевший контрольным пакетом его акций сервисный металлоцентр "Ситилайн" не смог справиться с возвратом 750-миллионного кредита, взятого в 2017 году. Поручителем по этим обязательствам числился "Тяжстанкогидропресс", и в результате судебных разбирательств управление предприятием перешло к группе БКС.

Прямая речь

Сергей Семка, заместитель губернатора Новосибирской области:

- Правительство Новосибирской области продолжает работу по реализации мер поддержки завода "Тяжстанкогидропресс". С руководством предприятия регулярно проводятся рабочие встречи. Ключевые приоритеты связаны с погашением заработной платы сотрудникам и поиском путей по выводу завода на экономическую рентабельность. По обоим направлениям есть определенная динамика. Важно, что руководство предприятия работает в правовом поле, активно взаимодействует со всеми профильными структурами.

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