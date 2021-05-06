Дело завели по статье о полной невыплате зарплаты свыше двух месяцев из корыстной и иной личной заинтересованности. По данным следователей, возможности для расчета с работниками у завода были, тем не менее с ноября прошлого года и вплоть до апреля 2021-го предприятие копило долги. Денег ждали 307 сотрудников, а общая сумма задолженности превысила семнадцать миллионов рублей.
На "Тяжстанкогидропрессе" начались обыски, следователи изъяли необходимые бухгалтерские документы, но главное, после вмешательства СК руководству новосибирского завода удалось погасить большую часть долга - 11,2 миллиона рублей. Что, в общем-то, доказывает - возможности для этого были. А ведь по уголовной статье виновным грозят не только крупные штрафы, но и до трех лет лишения свободы.
Теперь руководство "Тяжстанкогидропресса" ищет способы в мае этого года погасить мартовские долги и прорабатывает возможности расчета с персоналом за апрель. К настоящему моменту в штатном расписании предприятия остались 225 человек. Однако, по словам Амира Мифтахова, в дальнейшем свои рабочие места сохранят, вероятно, всего девяносто из них. Штатное сокращение началось еще в прошлом году, но тогда на заводе рассчитывали "освободить" от работы лишь четверть из 360 сотрудников. Теперь же, сообщил гендиректор, могут остаться лишь специалисты высокой квалификации и те, кто обеспечивает текущее обслуживание предприятия. В руководстве надеются, что открытие расчетных счетов и процедуры экономического оздоровления позволят вновь приступить к выполнению заказов.
Напомним: в последний день марта на предприятии из-за крупных долгов отключили электроэнергию. Завод, работающий с 1939 года, ушел в вынужденный простой. Проблемы у "Тяжстанкогидропресса" начались после того, как владевший контрольным пакетом его акций сервисный металлоцентр "Ситилайн" не смог справиться с возвратом 750-миллионного кредита, взятого в 2017 году. Поручителем по этим обязательствам числился "Тяжстанкогидропресс", и в результате судебных разбирательств управление предприятием перешло к группе БКС.
Сергей Семка, заместитель губернатора Новосибирской области:
- Правительство Новосибирской области продолжает работу по реализации мер поддержки завода "Тяжстанкогидропресс". С руководством предприятия регулярно проводятся рабочие встречи. Ключевые приоритеты связаны с погашением заработной платы сотрудникам и поиском путей по выводу завода на экономическую рентабельность. По обоим направлениям есть определенная динамика. Важно, что руководство предприятия работает в правовом поле, активно взаимодействует со всеми профильными структурами.