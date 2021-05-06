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Рубрика: Происшествия

Троих подростков госпитализировали после ДТП в Красноярском крае

Текст: Дмитрий Машуков
Фото: Пресс-служба управления МВД по Красноярскому краю Фото: Пресс-служба управления МВД по Красноярскому краю
Фото: Пресс-служба управления МВД по Красноярскому краю

Дорожный инцидент с участием иномарки и отечественного мотоцикла произошел в поселке Чунояр Богучанского района, сообщает управление ГИБДД по Красноярскому краю.

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По предварительным данным, 16-летний водитель "Урала" не предоставил на перекрестке преимущество седану BMW. В результате столкновения водитель и два 15-летних пассажира мотоцикла госпитализированы. Особенно тяжелые травмы получил подросток, ехавший в боковом прицепе, который не предназначен для перевозки людей. В иномарке никто не пострадал.

Сотрудники Госавтоинспекции составили административные материалы об управлении мотоциклом без водительских прав и регистрационных документов на транспортное средство, а также о невыполнении требований уступить дорогу автомобилю, пользующемуся преимущественным правом проезда, за нарушение правил перевозки пассажира, использование техники с неисправными тормозами. Подростку грозят штрафы на 19 тысяч рублей.

В ГИБДД уточнили: водитель немецкого автомобиля тоже ехал без документов.

Родителей мотоциклиста привлекут к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Оба транспортных средства, пострадавших в ДТП, помещены на специализированную стоянку.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край

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