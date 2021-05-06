В суд передано дело организованной преступной группы, которая поставила на поток мошенничества с недвижимостью. Ущерб, нанесенный тринадцати физическим и юридическим лицам, превышает двенадцать миллионов рублей.

ОПГ создал директор одного из городских агентств недвижимости. В связке с ним работали двенадцать человек, включая знакомых, сотрудников фирмы и нотариуса. В качестве жертв выбирали граждан, ведущих асоциальный образ жизни, а также стариков, не сведущих в вопросах юриспруденции.

60-летнего новокузнечанина обманным путем лишили права собственности на квартиру. Он решил продать свое жилье, чтобы купить новое. Риелторы предложили оформить нотариальную доверенность на представление его интересов. Подсунув на подпись клиенту несколько пустых бланков, они не стали регистрировать сделку купли-продажи после при-обретения квартиры, а позже перепродали ее. Так пенсионер лишился 869 тысяч рублей.

А его 40-летнего земляка обвели вокруг пальца во время вступления в права наследования квартиры родственницы. Обратившись для оформления документов в агентство недвижимости, мужчина помощи не дождался. Зато узнал, что жилье унаследовал однофамилец его владелицы, не имеющий к женщине никакого отношения. Все бумаги на лженаследника оформили сотрудники той же самой риелторской фирмы. Они мастерски подделывали печати, постановления судов и фиктивные доверенности.

Когда пострадавшие обратились в полицию, были возбуждены уголовные дела по статье "Мошенничество". Во время расследования удалось собрать 225 томов доказательств незаконной деятельности членов ОПГ. Двое из них заключили досудебные соглашения со следствием: одна обвиняемая получила два года лишения свободы условно, а уголовное дело в отношении второго фигуранта рассматривается в суде. Еще один участник группы скончался.

Сейчас, как уточнили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кузбассу, на скамье подсудимых девять человек, которым инкриминируется полтора десятка преступлений. Обвиняемым грозит до десяти лет лишения свободы. Потерпевшие заявили гражданские иски о возмещении ущерба и следователь наложил арест на недвижимость лидера ОПГ - земельный участок стоимостью свыше шестнадцати миллионов рублей.

Кстати

В Новокузнецке вынесен приговор 49-летнему экс-начальнику управления по учету и приватизации жилых помещений городской администрации. Суд признал его виновным в 29 эпизодах организованного мошенничества с муниципальным жильем в особо крупном размере, а также в служебном подлоге, повлекшем существенное нарушение прав и законных интересов граждан. В декабре 2015-го знакомый риелтор предложил чиновнику подзаработать. И они стали оформлять в собственность местных жителей муниципальные жилые помещения, получаемые якобы в связи со сносом аварийных домов (хотя эти граждане никогда там не проживали). Вырученные от продажи квартир средства сообщники делили между собой. Всего было реализовано 29 объектов недвижимости, а бюджет города лишился 36 миллионов рублей. Бывший чиновник осужден на пять с половиной лет колонии общего режима.