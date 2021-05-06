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06.05.2021 11:18
Рубрика: Происшествия

В Томске возбудили дело об избиении мигранта полицейским

Текст: Наталья Граф (Томск)

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сотрудника Томского областного миграционного управления УМВД. Его подозревают в превышении должностных полномочий с применением насилия.

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Инцидент произошел 27 апреля в здании управления по вопросам миграции УМВД России по Томской области, расположенном на улице Пролетарской.

- Подозреваемый без оснований применил в отношении иностранного гражданина физическую силу, нанеся ему удары рукой по лицу и пнув по ноге, - сообщает СУ СК по Томской области.

Пострадавшему уроженцу Узбекистана удалось записать произошедшее на камеру мобильного телефона. По его словам, он привез в миграционный центр документы для своего знакомого. Один из сотрудников полиции попросил его предъявить водительское удостоверение. А когда мигрант поинтересовался, для чего, его завели в кабинет, обложили нецензурной бранью и избили.

В УВД Томской области сообщили, что сотрудник полиции при общении с гражданином действительно спровоцировал конфликтную ситуацию, при этом имея реальную возможность ее урегулировать.

В настоящее время СК устанавливает все обстоятельства произошедшего.

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