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06.05.2021 17:45
Рубрика: Власть

Кадыров ответил на вопрос о желании возглавить Россию

Текст: Роман Кияшко (Чеченская Республика)
Фото: Саид Царнаев/РИА Новости Фото: Саид Царнаев/РИА Новости
Фото: Саид Царнаев/РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на вопрос подписчиков, хотел бы он возглавить Россию. Рассказал он об этом во время эфира на странице своего сына Адама в Instagram.

Фото: Елена Афонина/ТАСС
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По мнению главы Чечни, у страны уже есть самый подходящий лидер.

- Лучший президент, лучший человек. Мудрый политик, дальновидный и харизматичный. Поэтому мы будем поддерживать нашего президента, - заявил он.

Говоря о своих планах на будущее, Кадыров заявил, что он будет работать на благо республики.

- Я раб Всевышнего и слуга своего народа, другого и не может быть, - сказал глава Чечни.

44-летний Рамзан Кадыров занимает пост главы ЧР с 2007 года. Среди главы субъектов России он руководит республикой дольше всех.

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