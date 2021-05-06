Кадыров ответил на вопрос о желании возглавить Россию

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на вопрос подписчиков, хотел бы он возглавить Россию. Рассказал он об этом во время эфира на странице своего сына Адама в Instagram.

По мнению главы Чечни, у страны уже есть самый подходящий лидер.

- Лучший президент, лучший человек. Мудрый политик, дальновидный и харизматичный. Поэтому мы будем поддерживать нашего президента, - заявил он.

Говоря о своих планах на будущее, Кадыров заявил, что он будет работать на благо республики.

- Я раб Всевышнего и слуга своего народа, другого и не может быть, - сказал глава Чечни.

44-летний Рамзан Кадыров занимает пост главы ЧР с 2007 года. Среди главы субъектов России он руководит республикой дольше всех.