В регионе все органы власти переведут на единую платформу управления геопространственными данными. Это поможет бизнесу и частным лицам оперативно получать нужные выписки из баз данных и улучшит обмен информацией между ведомствами. Пилотный проект реализует министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края.

Как рассказали в ведомстве, платформа представляет собой набор специальных сервисов и программных компонентов, необходимых для управления данными на основе единой структурированной модели. Здесь будут централизованно хранить информацию о регионе, база сможет автоматически пополняться при подключении новых и модификации существующих приложений. На платформе интегрируют данные из разных источников.

- Наша задача - собрать все функционирующие в крае информационные ресурсы, технологические и организационные структуры на единой платформе, способной работать с большими массивами данных, получаемых из Центра управления регионом, Центра организации дорожного движения, ситуационного центра губернатора и от систем "Безопасный город" и "Умный город". С помощью платформы мы сможем обмениваться сведениями в режиме реального времени, что повысит качество и скорость принятия управленческих решений на всех уровнях, - отметил заместитель министра Денис Курашов.

Данные станут отображаться на интерактивной карте. Те, кто получат к ним доступ, смогут создавать запросы, а также обмениваться информацией с любым другим участником проекта, который должны реализовать до конца 2021 года. Причем краевые бюджетные средства использоваться не будут.

В ставропольской компании "Инфоком-С", разработавшей проект, рассказали о нем подробнее. Как пояснили на предприятии, важно было создать платформу, которая могла бы взаимодействовать сразу с несколькими информационными системами. Если говорить о техническом воплощении такой идеи, то возникает множество проблем, связанных с интеграцией. Говоря простым языком, разные ресурсы должны понимать друг друга. Вот только добиться этого непросто. Над нетривиальной задачей сейчас бьются многие разработчики в сфере IT-индустрии.

Необходимо собрать все функционирующие в крае государственные информационные ресурсы на единой платформе, способной работать с большими массивами данных

В "Инфоком-С" создали искусственный интеллект и алгоритмы для формирования единого массива данных, с помощью которых управляют территориями. Если у какой-то структуры обновится база, об этих изменениях сразу станет известно другим департаментам.

- Задача актуальная, так как в регионах порой функционирует несколько сотен информационных систем, нередко не связанных друг с другом. Данные хранятся на разных платформах и часто не совпадают. Почему, никто не знает. Единая база для управления - важная вещь. Она позволяет работать с достоверными сведениями. Но для нее нужно построить антологию, то есть установить связь между данными, - поясняет генеральный директор "Инфоком-С" Владимир Копытов.

Создает антологию искусственный интеллект, который развивает и обогащает информационные базы. На разработку алгоритмов выделили средства из федерального бюджета. По словам Копытова, грант составил 20 миллионов рублей. Еще столько же компания потратила сама. Полученный результат стал поводом подать заявку на получение международного патента. Документы направили на регистрацию.

- Мы надеемся внедрить свою разработку не только в Ставропольском крае, но и по всей России. Более того, она пригодится и другим странам. То, над чем мы работаем, касается всех пространственных данных, а не только, например, кадастрового учета, - добавил Копытов.

Кстати, ранее в Ставропольском крае создали единую информационную платформу для оперативного решения вопросов государственного и частного строительства. Она должна упростить получение документов на земельные участки. В нее уже внесено более 320 тысяч документов различного характе-ра - территориальных планов, нормативов строительного проектирования, правил землепользования и других.

Наполнением и актуализацией базы занимается краевое министерство строительства и архитектуры. Однако к этой работе подключат администрации всех муниципалитетов. "База данных, содержащая весь объем градостроительной информации, должна стать хорошим подспорьем как для строительных компаний, так и для индивидуальных застройщиков. Не секрет, что на получение документов на земельные участки, различных справок и разрешений сейчас тратится немало времени. Новая система должна упростить эту процедуру, будет использован принцип "одного окна", как и при оказании других видов госуслуг", - сообщил глава региона Владимир Владимиров.

На платформе можно будет ознакомиться с муниципальными правилами землепользования и застройки, положениями об особо охраняемых природных территориях федерального, регионального и местного значения, со сведениями о границах зон с особыми условиями использования и об ограничениях на них, лесохозяйственными регламентами.

В первую очередь система окажется полезна застройщикам. Представители компаний смогут оперативно получить актуальную градостроительную информацию обо всех интересующих их территориях. Платформа будет содержать данные и о паводкоопасных участках. Ранее минприроды края собрало сведения о зонах затопления в 627 населенных пунктах. Их внесут на карту и регулярно будут обновлять. Гражданам это поможет узнать, находится ли их недвижимость в зоне риска, а также позволит учесть все последствия покупки здесь земельного участка. Границы со временем будут актуализировать - по мере того, как на этих территориях завершат противопаводковые мероприятия.