На Ставрополье главврача больницы уволили из-за халатности

В Ставропольском крае уволили главного врача одной из больниц, в которой у пациентки обнаружили огромные пролежни. Об этом в четверг сообщили "РГ" в управлении по информполитике правительства региона.

Случай произошел в апреле в Георгиевской больнице. 59-летней пациентка попала в реанимацию с инсультом, где пролежала с 16 марта по 27 апреля. Из-за того, что она длительное время находилась в неподвижном состоянии, у нее начался некроз мягких тканей.

Об этом случае стало известно благодаря родственникам пациентки, которые смогли попасть в реанимацию и увидели все своими глазами. Вскоре в краевом следственном управлении СК РФ возбудили уголовное дело по факту врачебной халатности. А региональный минздрав начал проверку в больнице.

- В результате проверки выявлены дефекты в организации медицинской помощи в больнице. 4 мая расторгнут договор с главврачом медорганизации. Сегодня по итогам проверок намечен ряд мероприятий. Все выявленные в результате работы комиссии недостатки обязательно будут устранены, - заявил первый заместитель министра здравоохранения Ставрополья Юрий Литвинов.

Он также подчеркнул, что этот случай характерен для конкретного лечебного заведения. По его словам, речь идет о недостаточном контроле работы со стороны администрации больницы.

Сейчас пострадавшая женщина переведена в другое отделение, где ей оказывают необходимую помощь.